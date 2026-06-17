مدیرکل صمت بوشهر: صنایع نیازهای خود را از تولیدات استان تامین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز صبح سهشنبه در بازدید از نمایشگاه محصولات هنری و تولیدات دانشجویان در بوشهر با اشاره به ظرفیت صنایع بزرگ استان به ویژه شرکتهای پتروشیمی اظهار کرد: یکی از بازارهای مناسب برای عرضه محصولات هنری و تولیدات استان، شرکتهای پتروشیمی هستند و این ادارهکل تلاش میکند با ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و این صنایع، فرصتهای جدیدی برای فروش و توسعه بازار ایجاد کند.
وی ادامه داد: انتظار میرود صنایع بزرگ استان بوشهر در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی، بخشی از نیازهای خود را از تولیدکنندگان و واحدهای صنفی داخل استان تأمین کنند تا زمینه رونق کسبوکارهای بومی بیش از پیش فراهم شود.
ایجاد نمایشگاههای دائمی عرضه محصولات هنری و تولیدات بومی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر همچنین از آمادگی این ادارهکل برای همکاری در ایجاد نمایشگاههای دائمی عرضه محصولات هنری و تولیدات بومی خبر داد و گفت: هرگونه پیشنهاد مشخص در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ادارهکل صمت از طرحهایی که به توسعه بازار و افزایش فروش تولیدات استان کمک کند، حمایت خواهد کرد.
کشاورز اظهار کرد: حضور در چنین نمایشگاههایی فرصتی ارزشمند برای آشنایی با توانمندیهای جوانان و هنرمندان استان است و حمایت از این ظرفیتها میتواند به رونق اقتصاد خلاق و توسعه پایدار استان بوشهر کمک کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اظهار کرد: هنر علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمد، نقش مهمی در ارتقای سلامت روحی و روانی افراد دارد و میتواند نشاط و امید را در جامعه افزایش دهد.
معرفی و تجاریسازی ظرفیتها
وی با قدردانی از تلاش دانشجویان و هنرمندان حاضر در این نمایشگاه افزود: آثار ارائه شده نشاندهنده استعداد، خلاقیت و توانمندی جوانان استان است و باید برای معرفی و تجاریسازی این ظرفیتها برنامهریزی جدی انجام شود.
کشاورز با بیان اینکه حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان نیازمند ارائه برنامههای مشخص و عملیاتی است، گفت: هنرمندان باید نیازها و پیشنهادهای خود را به صورت دقیق در حوزه تولید، بازاریابی و فروش ارائه کنند تا بتوان بر اساس آن زمینه حمایت و همکاری را فراهم کرد.
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