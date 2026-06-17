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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۷

تاکید فرماندار ورامین بر ضرورت برنامه‌ریزی برای دوران پس از جنگ

تاکید فرماندار ورامین بر ضرورت برنامه‌ریزی برای دوران پس از جنگ

ورامین- فرماندار ورامین بر ضرورت برنامه‌ریزی ادارات برای دوران پس از جنگ در این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی، فرماندار ورامین، صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان ضمن تقدیر از حضور مستمر و حماسی مردم در تجمعات و برنامه‌های مختلف، اظهار داشت: حضور مقتدرانه مردم در حمایت از نیروهای مسلح و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، جلوه‌ای از همبستگی ملی و سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی افزود: ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدات دشمنان ایستادگی کرده و با وجود خسارات و تقدیم شهدای گرانقدر، مسیر عزت و اقتدار خود را ادامه داده است.

فرماندار ورامین همچنین از مشارکت گسترده مردم در مراسم‌ مختلف خردادماه، از جمله سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، قیام ۱۵ خرداد، برنامه‌های دهه امامت و ولایت و آیین‌های بزرگداشت شهدای کشور تقدیر کرد و گفت: حضور پرشور مردم بار دیگر نام ورامین را در سطح ملی پرآوازه کرد.

عباسی با قدردانی از نیروهای نظامی، انتظامی، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اصناف و اقشار مختلف مردم در پشتیبانی از اقدامات دفاعی و خدمات‌رسانی، تصریح کرد: همدلی و همکاری مردم و مسئولان نقش مهمی در حفظ امنیت و آرامش جامعه داشته است.

وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای دوران پس از جنگ، خاطرنشان کرد: جبران خسارت‌ها، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و افزایش رضایتمندی مردم نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت جهادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مردمی است.

فرماندار ورامین همچنین بر شناسایی ظرفیت‌های توسعه‌ای شهرستان، استفاده از فرصت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، پیگیری پروژه‌های اقتصادی و صنعتی و اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی در محلات کم‌برخوردار تأکید کرد.

عباسی در پایان با اشاره به در پیش بودن ماه محرم، نهضت مدرسه‌سازی و موضوعات مرتبط با آب، برق و گاز، خواستار همکاری و پیگیری مستمر دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات و تسریع در روند خدمت‌رسانی به مردم شد.

کد مطلب 6862842

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