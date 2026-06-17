به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی، فرماندار ورامین، صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان ضمن تقدیر از حضور مستمر و حماسی مردم در تجمعات و برنامههای مختلف، اظهار داشت: حضور مقتدرانه مردم در حمایت از نیروهای مسلح و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی، جلوهای از همبستگی ملی و سرمایهای ارزشمند برای کشور است.
وی با اشاره به تحولات منطقهای و بینالمللی افزود: ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدات دشمنان ایستادگی کرده و با وجود خسارات و تقدیم شهدای گرانقدر، مسیر عزت و اقتدار خود را ادامه داده است.
فرماندار ورامین همچنین از مشارکت گسترده مردم در مراسم مختلف خردادماه، از جمله سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، قیام ۱۵ خرداد، برنامههای دهه امامت و ولایت و آیینهای بزرگداشت شهدای کشور تقدیر کرد و گفت: حضور پرشور مردم بار دیگر نام ورامین را در سطح ملی پرآوازه کرد.
عباسی با قدردانی از نیروهای نظامی، انتظامی، دستگاههای اجرایی، شهرداریها، دهیاریها، اصناف و اقشار مختلف مردم در پشتیبانی از اقدامات دفاعی و خدماترسانی، تصریح کرد: همدلی و همکاری مردم و مسئولان نقش مهمی در حفظ امنیت و آرامش جامعه داشته است.
وی با اشاره به ضرورت برنامهریزی برای دوران پس از جنگ، خاطرنشان کرد: جبران خسارتها، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و افزایش رضایتمندی مردم نیازمند برنامهریزی دقیق، مدیریت جهادی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و مردمی است.
فرماندار ورامین همچنین بر شناسایی ظرفیتهای توسعهای شهرستان، استفاده از فرصتهای پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه، پیگیری پروژههای اقتصادی و صنعتی و اجرای طرحهای محرومیتزدایی در محلات کمبرخوردار تأکید کرد.
عباسی در پایان با اشاره به در پیش بودن ماه محرم، نهضت مدرسهسازی و موضوعات مرتبط با آب، برق و گاز، خواستار همکاری و پیگیری مستمر دستگاههای اجرایی برای رفع مشکلات و تسریع در روند خدمترسانی به مردم شد.
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