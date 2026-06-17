به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رمضانی، رئیس آبفای ورامین، صبح چهارشنبه در شورای اداری ورامین، تصویری نگران‌کننده از وضعیت تأمین آب شرب منطقه ارائه داد.

او هشدار داد که با وجود سرمایه‌گذاری کلان برای کاهش فشار بر سفره‌های زیرزمینی، این اقدامات تنها توانسته وضعیت کنونی را در همان شرایط دشوار پیشین حفظ کند و هیچ بهبود پایداری حاصل نشده است.

به گفته او، طی یک سال و نیم گذشته، بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان برای حفاری، تجهیز و راه‌اندازی ۱۲ حلقه چاه جدید آب شرب در مناطق شهری و روستایی ورامین هزینه شده است.

با این حال، رمضانی اذعان کرد: هر آنچه انجام دادیم، با تمام توانمان بود، اما فقط ما را در شرایط قبلی‌مان قرار داده است.

این به معنای آن است که تمام این تلاش‌ها صرفاً برای جلوگیری از مشکل شبکه تأمین آب کافی بوده، نه برای بهبود محسوس شرایط.

اکنون با شروع تابستان، این مقام مسئول از ساکنان و ادارات درخواست کرده برای عبور از بحران، حتماً تجهیزات کاهنده مصرف آب و تانکرهای ذخیره ۵۰۰ لیتری نصب کنند.

بر اساس آمار ارائه‌شده، نصب این تجهیزات در برخی اماکن عمومی و مجتمع‌های مسکونی منجر به کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی مصرف شده است.

رمضانی دلیل این اصرار را روشن کرد: در برخی مواقع، به دلیل محدودیت شدید منابع، مجبوریم فشار توزیع آب از مخازن را به قدری کاهش دهیم که احتمال افت فشار شدید در خانه‌ها وجود دارد، این کاهش عامدانه فشار، راهکاری اضطراری برای مدیریت کمبود آب خواهد بود.

در بخش دیگری از این نشست، رمضانی با اشاره به برداشت سهمیه آب از سد ماملو، از فرماندار خواست تا پیگیری‌های ویژه‌ای برای حفظ و افزایش این حق‌آبه انجام دهد.

او تأکید کرد با اینکه سال گذشته «بسیار سخت‌تر» از امسال بود، اما تابستان پیش رو نیز وضعیتی مشابه همان دشواری‌ها را دارد و حل بحران، نیازمند عزم جدی و همکاری تمام بخش‌هاست.