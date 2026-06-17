به گزارش خبرگزاری مهر، احمد راستینه، نماینده مردم شهرستانهای شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی، در بازدید از سایت مدیریت پسماند و کارخانه کمپوست و بازیافت شهرکرد، ضمن ابراز رضایت از روند پیشرفت این طرح، از اقدامات و حمایتهای ادارهکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در مسیر تحقق مدیریت اصولی پسماند و حفاظت از محیط زیست استان تقدیر کرد.
این بازدید با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، شهردار شهرکرد و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری انجام شد و آخرین وضعیت تکمیل زیرساختها و تجهیزات فنی سایت مدیریت پسماند و کارخانه کمپوست و بازیافت شهرکرد مورد بررسی قرار گرفت.
راستینه با اشاره به ظرفیت پردازش روزانه ۳۰۰ تن پسماند در این مجموعه، راهاندازی آن را گامی مؤثر در ساماندهی پسماند شهری، کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و ارتقای شاخصهای بهداشت و سلامت عمومی عنوان کرد و افزود: بهرهبرداری از این پروژه میتواند نقش مهمی در مدیریت پایدار پسماند و بهبود کیفیت محیط زیست مرکز استان ایفا کند.
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با قدردانی از پیگیریها، تسهیلگری، تأمین تسهیلات و نظارتهای تخصصی ادارهکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در روند ساماندهی پسماند استان، بر ضرورت تداوم این همکاریها برای صیانت از محیط زیست و توسعه زیرساختهای مدیریت پسماند تأکید کرد.
وی همچنین از تلاشهای شهرداری شهرکرد و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط در تکمیل این پروژه قدردانی کرد و از شهروندان خواست با مشارکت در طرح تفکیک پسماند از مبدأ، در تحقق مدیریت پایدار پسماند و حفظ محیط زیست نقشآفرینی کنند.
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