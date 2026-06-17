همایش صلح و همدلی در مکتب امام شهید در شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاعران استان چهارمحال و بختیاری صبح چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری، با خوانش اشعار خود، ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید، بر مفاهیم ارزشمند همدلی، بخشش و صلح تاکید کردند. این محفل ادبی که با همت معاونت توسعه حل اختلاف و حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه بود.

فرشته محمدی، مسئول دفتر شعر حوزه هنری چهارمحال و بختیاری، با اشاره به پویش «به عشق رهبر شهیدم می‌بخشم»، بر اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ بخشش و همدلی در جامعه تاکید ورزید. وی این رویداد ادبی را گامی مهم در جهت ترویج ارزش‌های معنوی و انسانی در سایه آموزه‌های رهبر شهید دانست.

محمدی در تشریح اهداف این برنامه، بیان داشت: همایش صلح و همدلی در مکتب امام شهید فراتر از یک گردهمایی ادبی صرف، بستری برای تأمل عمیق‌تر بر مفاهیم کلیدی صلح، همدلی و گذشت است. در دنیای پرهیاهوی امروز، یادآوری و ترویج این فضائل اخلاقی که ریشه در فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی ما دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: موضوع حل اختلاف و تلاش برای ایجاد صلح و سازش، امری است که نیازمند بسترسازی فرهنگی مستمر است. هنر، به‌ویژه شعر، می‌تواند ابزاری قدرتمند در این راستا باشد. اشعار خوانش شده در این محفل، نه تنها احساسات شاعران را در وصف رهبر شهید منعکس می‌کرد، بلکه پیام‌های الهام‌بخشی در خصوص اهمیت درک متقابل، گذشت از خطاها و تلاش برای رفع کدورت‌ها را به مخاطبان منتقل می‌ساخت.

مسئول دفتر شعر حوزه هنری چهارمحال و بختیاری، با اشاره به حضور فعالان عرصه صلح و خیران در کنار شاعران، بر نقش هم‌افزایی این گروه‌ها در پیشبرد اهداف اجتماعی تاکید کرد و افزود: همکاری میان نهادهای فرهنگی و قضایی، مانند حوزه هنری و معاونت توسعه حل اختلاف، می‌تواند به خلق برنامه‌هایی منجر شود که تأثیرگذاری عمیق‌تری بر جامعه داشته باشند.

وی یاد آور شد: این عصر شعر، فرصتی است تا با تکیه بر مفاهیم ارزشمند بخشش و همدلی که در مکتب رهبر شهید نیز مورد تاکید بوده است، بتوانیم گامی در جهت اعتلای روحیه صلح و سازش در جامعه برداریم. پویش «به عشق رهبر شهیدم می‌بخشم» نمادی از این تلاش جمعی است.

محمدی در پایان، هنر شعر را پلی میان دل‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد که با تداوم چنین برنامه‌هایی، شاهد جامعه‌ای سرشار از همدلی، صلح و بخشش باشیم، جامعه‌ای که در آن اختلافات به جای دامن زدن کینه‌ها، به فرصتی برای درک عمیق‌تر و رشد انسانی تبدیل شوند.

لازم به ذکر است، در این رویداد فرهنگی، شاعران نام‌آشنایی همچون احمدرضا الیاسی، مرتضی هاشمی، محمود جعفری، محسن عبدی‌پور، محمدطاها شفاعتی‌فر، احمد رفیعی، همایون علیدوستی، نگار رفیعی، رضوان علایی و ذوالفقار علیخانی، با خوانش اشعار خود، احساسات عمیق خود را در وصف رهبر شهید و با محوریت بخشش و همدلی به تصویر کشیدند. این سروده‌ها که بازتابی از دغدغه‌های اجتماعی و فرهنگی شاعران بود، فضایی سرشار از صمیمیت و اندیشه را بر این محفل ادبی حاکم کرد.