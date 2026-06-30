به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، بنا بر اعلام این معاونت، با توجه به استقبال گسترده و مشارکت ارزشمند استادان فرهیخته در پویش «با امام شهیدم» و به منظور تسهیل در فرآیند ارسال آثار، تغییراتی در نحوه تعامل با شرکت‌کنندگان اعمال شده است.

بر همین اساس، از تمامی استادان تقاضا می‌شود جهت حضور در این پویش، با مراجعه به سامانه اختصاصی به نشانی https://stumag.iau.ir/pouyesh/، ضمن تکمیل اطلاعات درخواستی، متن پیام خود را در قالب فایل Word بارگذاری و ارسال نمایند.

طبق اعلام اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، تمامی مراحل بعدی شامل بررسی، ویرایش، آماده‌سازی و انتشار آثار در گروه «ایتا»، توسط تیم پشتیبانی پویش انجام خواهد شد.

همچنین تأکید شده است آن دسته از استادان محترمی که پیش از این در پویش شرکت کرده‌اند نیز لازم است مجدداً از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در پایان ضمن قدردانی از همراهی و مشارکت صمیمانه تمامی استادان در این پویش فرهنگی، بر اهمیت حضور اساتید در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.