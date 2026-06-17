به گزارش خبرگزاری مهر، مجید حاجی‌فرجی، متخصص تغذیه و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی کشور، در برنامه تلویزیونی، با تأکید بر اینکه تاب‌آوری تغذیه‌ای یکی از ارکان اصلی حفظ سلامت افراد و جوامع است، اظهار داشت: بحران‌ها می‌توانند در قالب حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل، تغییرات اقلیمی و یا شرایطی بروز کنند که سلامت جسمی و روانی افراد را تحت تأثیر قرار دهند.

وی افزود: تاب‌آوری به معنای توانایی سازگاری و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تغییرات و نوسانات ناشی از بحران‌ها است. برخورداری از تغذیه مناسب در این شرایط نقش مهمی در حفظ سلامت جسمی و روانی افراد ایفا می‌کند.

این متخصص تغذیه همچنین کودکان و نوجوانان را از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر در شرایط بحران دانست و گفت: این گروه‌ها به دلیل قرار داشتن در سنین رشد، بیش از سایرین در معرض پیامدهای سوءتغذیه و کمبودهای غذایی قرار دارند و نیازمند توجه ویژه هستند.