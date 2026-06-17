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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

تشریح تاب‌آوری تغذیه‌ای در شرایط بحران

تشریح تاب‌آوری تغذیه‌ای در شرایط بحران

عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی کشور، به تشریح اهمیت تاب‌آوری تغذیه‌ای در شرایط بحران پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید حاجی‌فرجی، متخصص تغذیه و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی کشور، در برنامه تلویزیونی، با تأکید بر اینکه تاب‌آوری تغذیه‌ای یکی از ارکان اصلی حفظ سلامت افراد و جوامع است، اظهار داشت: بحران‌ها می‌توانند در قالب حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل، تغییرات اقلیمی و یا شرایطی بروز کنند که سلامت جسمی و روانی افراد را تحت تأثیر قرار دهند.

وی افزود: تاب‌آوری به معنای توانایی سازگاری و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تغییرات و نوسانات ناشی از بحران‌ها است. برخورداری از تغذیه مناسب در این شرایط نقش مهمی در حفظ سلامت جسمی و روانی افراد ایفا می‌کند.

این متخصص تغذیه همچنین کودکان و نوجوانان را از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر در شرایط بحران دانست و گفت: این گروه‌ها به دلیل قرار داشتن در سنین رشد، بیش از سایرین در معرض پیامدهای سوءتغذیه و کمبودهای غذایی قرار دارند و نیازمند توجه ویژه هستند.

کد مطلب 6863012
حبیب احسنی پور

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