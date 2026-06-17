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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

الزام سکوهای دارای مجوز ساترا به تقویت کنترل والدین و رده‌بندی سنی

الزام سکوهای دارای مجوز ساترا به تقویت کنترل والدین و رده‌بندی سنی

ساترا برای صیانت از کودکان و آرامش خانواده‌ها، سکوهای نمایشی دارای مجوز را موظف کرده است تا امکان کنترل والدین و رده‌بندی سنی محتوا را در اختیار کاربران قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی، نظر به دغدغه جدی خانواده‌ها درباره اثرات روانی و رفتاری برخی محتواها بر کودکان و نوجوانان، سکوهای نمایشی که از ساترا مجوز دریافت می‌کنند، موظفند الزامات مربوط به کنترل والدین و رده‌بندی سنی را به‌طور کامل اجرا کنند.

این الزام به خانواده‌ها کمک می‌کند تا مدیریت بهتری بر محتوای در دسترس فرزندان خود داشته باشند تا محتوای نامناسب از دسترس کودکان دور بماند. به این ترتیب والدین قادر خواهند بود دسترسی کودکان خود به محتوای بزرگسال را محدود کنند و در نهایت به انتخاب امن‌تری برسند.

بر همین اساس خانواده‌ها در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا رعایت نکردن این الزامات، می‌توانند گزارش خود را از طریق سامانه ساپرا به نشانی sapra.ir ثبت کنند. ساترا نیز این گزارش‌ها را تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری می‌کند.

کد مطلب 6863073

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