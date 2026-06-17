تولید سالانه ۶۰ تن گوشت شترمرغ در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم پورطلوعی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح وضعیت واحدهای پرورش شترمرغ در استان همدان اظهار کرد: در حال حاضر هفت واحد شترمرغ مولد دارای مجوز در استان با ظرفیت اسمی ۲۴۵ قطعه فعال هستند که چهار واحد از این تعداد با ظرفیت عملی ۲۴۶ قطعه فعالیت میکنند.
وی افزود: در بخش شترمرغ پرواری، ۱۱ واحد با ظرفیت اسمی ۲ هزار و ۳۳۳ قطعه وجود دارد که از این تعداد هشت واحد با ظرفیت فعال یکهزار و ۳۳۶ قطعه مشغول تولید هستند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به تولید سالانه حدود هشت هزار و ۵۰۰ عدد تخم شترمرغ در واحدهای فعال استان اشاره کرد و گفت: بخشی از این تخمها برای جوجهکشی و بخشی دیگر بهصورت خوراکی یا در صنایعدستی مورد استفاده قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه اشتغالزایی واحد های پرورش شتر مرغ در استان همدان برای حدود ۵۸ نفر اشتغالزایی دارند، بیان کرد: گوشت تولیدی استان علاوه بر تامین نیاز داخلی، به استانهای زنجان، تهران و اصفهان صادر میشود که سهم بازار تهران قابل توجه است.
پورطلوعی مزیتهای اقتصادی پرورش شترمرغ را برشمرد و گفت: ضریب تبدیل خوراک به گوشت در شترمرغ بهطور متوسط ۳.۵ تا ۴ کیلوگرم خوراک برای تولید یک کیلوگرم گوشت است، در حالی که این رقم در دام سبک مانند گوسفند حدود ۶ تا ۷ کیلوگرم محسوب میشود.
وی همچنین به ظرفیت بالای تکثیر در این صنعت اشاره کرد و افزود: هر شترمرغ مولد ماده بهطور میانگین سالانه ۲۵ قطعه جوجه تولید میکند، در حالی که در دام سبک، این رقم بهطور میانگین حدود ۱.۵ بره در سال است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان خاطرنشان کرد: هر قطعه شترمرغ در پایان دوره پرورش بهطور میانگین حدود ۲۵ کیلوگرم گوشت خالص تولید میکند که این صنعت را به یکی از بخشهای مستعد توسعه در حوزه دام و طیور استان تبدیل کرده است.
نظر شما