قیمت گوشت شترمرغ و گوشت مرغ قطعه بندی طعم دار اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت گوشت شترمرغ به شرح ذیل است:

ران شترمرغ بسته بندی شرکتی بسته بندی در محل کیلویی ۱ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان، بسته بندی شرکتی کیلویی ۱ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان

ماهیچه شترمرغ بسته بندی شرکتی ۱ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان، بسته بندی در محل کیلویی ۱ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان

قلم شترمرغ بسته بندی شرکتی هر عدد ۱۶۴هزار تومان، بسته بندی در محل هر عدد ۱۸۴ هزار تومان

همچنین طبق نرخنامه سازمان مدیریت میادین، قیمت انواع گوشت مرغ قطعه بندی طعم دار بسته‌بندی اعلام شد.

استیک مرغ طعم‌دار شده بسته‌بندی در محل کیلویی ۸۵۰ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۸۹۵ هزار تومان

انواع جوجه کباب بدون استخوان طعم‌دار شده بسته بندی در محل کیلویی ۸۵۰ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۸۹۵ هزار تومان

بازو مرغ طعم‌دار شده بسته بندی در محل کیلویی ۴۰۳ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۴۴۸ هزار تومان

بال مرغ طعم‌دار شده بسته‌بندی در محل کیلویی ۴۲۲ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۴۶۷ هزار تومان

بال و بازو مرغ طعم‌دار شده بسته بندی در محل کیلویی ۴۱۳ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۴۵۸ هزار تومان

پاچینی مرغ بسته‌بندی در محل کیلویی ۴۰۳ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۴۴۸ هزار تومان

جوجه چینی بسته‌بندی در محل کیلویی ۸۴۶ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۸۹۱ هزار تومان

چرخ کرده پهن کبابی مرغ سوخاری بسته‌بندی در محل کیلویی ۸۴۶ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۸۹۱ هزار تومان

ران مرغ سوخاری بسته‌بندی در محل کیلویی ۶۵۴ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۶۹۹ هزار تومان

شنیتسل با آرد بسته‌بندی در محل کیلویی ۸۴۶ هزار تومان/ بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۸۹۱ هزار تومان

