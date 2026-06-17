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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

۳۹ دستگاه ماینر قاچاق در عملیات ضربتی پلیس مبارکه کشف شد

۳۹ دستگاه ماینر قاچاق در عملیات ضربتی پلیس مبارکه کشف شد

اصفهان - فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه از شناسایی و توقیف ۳۹ دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) قاچاق به ارزش ۳۹ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصطفی صادق‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این عملیات گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت غیرمجاز در زمینه استخراج ارز دیجیتال، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان مبارکه قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و اشراف کامل اطلاعاتی، صحت این گزارش‌ها را در سه نقطه از سطح شهرستان محرز کردند و پس از هماهنگی‌های لازم، با همکاری کارشناسان اداره برق، عملیات بازرسی از محل‌های شناسایی‌شده را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه با بیان اینکه در این بازرسی‌ها ۳۹ دستگاه ماینر قاچاق کشف و ضبط شد، تصریح کرد: ارزش این محموله از سوی کارشناسان ۳۹ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ صادق‌زاده با تأکید بر خسارت‌های ناشی از این فعالیت‌های غیرقانونی به زیرساخت‌های ملی، بیان داشت: استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمز ارز، علاوه بر فشار بر شبکه توزیع برق و ایجاد اخلال در تأمین انرژی پایدار، تضییع حقوق عمومی را به همراه دارد.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه سه متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند؛ پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی که امنیت اقتصادی و منافع عمومی شهروندان را تهدید کند، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6863081

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