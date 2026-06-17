۳۹ دستگاه ماینر قاچاق در عملیات ضربتی پلیس مبارکه کشف شد

سرهنگ مصطفی صادقزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این عملیات گفت: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر فعالیت غیرمجاز در زمینه استخراج ارز دیجیتال، بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان مبارکه قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و اشراف کامل اطلاعاتی، صحت این گزارشها را در سه نقطه از سطح شهرستان محرز کردند و پس از هماهنگیهای لازم، با همکاری کارشناسان اداره برق، عملیات بازرسی از محلهای شناساییشده را آغاز کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه با بیان اینکه در این بازرسیها ۳۹ دستگاه ماینر قاچاق کشف و ضبط شد، تصریح کرد: ارزش این محموله از سوی کارشناسان ۳۹ میلیارد ریال برآورد شده است.
سرهنگ صادقزاده با تأکید بر خسارتهای ناشی از این فعالیتهای غیرقانونی به زیرساختهای ملی، بیان داشت: استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج رمز ارز، علاوه بر فشار بر شبکه توزیع برق و ایجاد اخلال در تأمین انرژی پایدار، تضییع حقوق عمومی را به همراه دارد.
وی خاطرنشان کرد: در این رابطه سه متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند؛ پلیس با هرگونه فعالیت غیرقانونی که امنیت اقتصادی و منافع عمومی شهروندان را تهدید کند، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
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