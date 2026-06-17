به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی اظهار کرد: با توجه به پایان دوره یک‌ساله هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی و در چارچوب برنامه‌های مرتبط با آغاز اجلاسیه سوم مجلس، انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی از ۲۲ تیرماه آغاز و تا ۵ شهریورماه به پایان خواهد رسید.

سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس افزود: این زمان‌بندی با در نظر گرفتن پایان دوره یک‌ساله هیئت رئیسه کمیسیون‌ها و ضرورت فراهم شدن مقدمات لازم برای آغاز فعالیت کمیسیون‌ها در سال سوم اجلاسیه تدوین شده است.

وی تأکید کرد که انتخابات رؤسا، نواب رئیس، دبیران و سخنگوهای کمیسیون‌های تخصصی مطابق برنامه زمان‌بندی مصوب و بر اساس مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در سال گذشته، انتخابات هیئت رئیسه برخی از کمیسیون‌های تخصصی در تاریخ‌های متفاوتی برگزار شد، از این رو، به منظور تکمیل دوره یک‌ساله فعالیت هیئت‌ رئیسه این کمیسیون‌ها، انتخابات آن‌ها نیز در زمان‌های مختلف و بر اساس موعد قانونی هر کمیسیون برگزار خواهد شد.