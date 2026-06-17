قطع زودهنگام آب زاینده رود صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمال‌نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در ویژه برنامه زنده «استاندار پاسخگو»، با اشاره به شایعات مطرح‌شده پیرامون بستن زودهنگام جریان آب زاینده‌رود، اظهار داشت: بر اساس توافقات پیشین، آب زاینده‌رود در یک بازه زمانی سه ماهه به مدت ۶۰ روز برای کشاورزان شرق اصفهان جاری خواهد بود و جای هیچ‌گونه نگرانی برای کشاورزان وجود ندارد.

وی افزود: برای نخستین‌بار، تمامی اختیارات مربوط به نحوه بهره‌برداری و مدیریت حق‌آبه به خود صنف کشاورزی واگذار شده است و آن‌ها بر اساس برنامه‌ریزی‌های داخلی خود امور را پیش می‌برند.

استاندار اصفهان در بخش دیگری از این گفتگو به دستاوردهای استان در حوزه انرژی پرداخت و گفت: در جلسه هفتگی «میز انرژی» مصوب شد تا هیچ مانعی در مسیر توسعه استان وجود نداشته باشد. هم‌اکنون استان اصفهان در رقابتی نزدیک با استان مرکزی برای کسب رتبه نخست کشوری در توسعه انرژی‌های خورشیدی قرار دارد که با بهره‌برداری از پروژه‌های در دست اقدام، اصفهان جایگاه نخست را تثبیت خواهد کرد.

جمال‌نژاد همچنین از برگزاری نشست مشترک با مدیران هلدینگ های اقتصادی به منظور سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه انرژی خورشیدی در شهرستان شهرضا خبر داد.

جمال‌نژاد به برگزاری جلسه «ستاد پیشرفت در دل بازسازی» اشاره کرد و افزود: برنامه‌ریزی‌های مستمری برای روند بازسازی‌ها با محوریت دانشگاه اصفهان و حمایت معاونت پژوهشی وزارت علوم صورت گرفته است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور، مسیر توسعه استان با نگاهی هوشمندتر طی شود.

استاندار اصفهان با اشاره به سایر برنامه‌های کاری خود در روز جاری، اظهار داشت: برگزاری جلسات مرتبط با پروژه‌های بیابان‌زدایی منابع طبیعی (به‌ویژه دشت سگزی)، بررسی آسیب‌های اجتماعی، نشست با مدیران شرکت‌های نفتی اصفهان، حضور در شورای خانه ریاضیات و دیدار با فعالان سیاسی، از جمله اقدامات فشرده استانداری در راستای پیگیری مطالبات و خدمت‌رسانی به مردم استان است.