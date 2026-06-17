به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در تمامی تصمیمات توسعه‌ای و زیست‌محیطی بر مبنای نگاه فنی و کارشناسی عمل می‌کند، گفت: هرگونه تصمیم درباره انتقال صنایع، جابه‌جایی سایت‌های پسماند ویژه یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای، منوط به انجام مطالعات تخصصی و ارزیابی‌های محیط‌زیستی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره برخی مباحث مطرح شده پیرامون انتقال یک سایت پسماند در استان زنجان اظهار کرد: نگاه سازمان حفاظت محیط زیست همواره یک نگاه فنی، تخصصی و کارشناسی است. طبیعتاً هر تصمیمی که بخواهد در خصوص انتقال پسماندهای ویژه یا موضوعات مرتبط با توسعه صنایع اتخاذ شود، باید بر اساس مطالعات دقیق و مستندات کارشناسی باشد.

وی افزود: در این زمینه کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان بررسی‌های فنی لازم را انجام می‌دهند و در کنار آن دفاتر تخصصی سازمان در ستاد نیز موضوع را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. تمامی ابعاد فنی، محیط‌زیستی و کارشناسی این موضوعات بررسی خواهد شد و پس از تکمیل مطالعات، نظرات تخصصی سازمان در کارگروه‌های مربوطه اعلام می‌شود.

بررسی همه‌جانبه موضوع انتقال صنایع

انصاری در پاسخ به پرسشی درباره امکان جابه‌جایی صنعتی که چند دهه در یک منطقه مستقر بوده است، گفت: این موضوع نیازمند بررسی‌های گسترده کارشناسی است. هرگونه برنامه‌ریزی برای انتقال صنایع یا مدیریت پسماندهای مرتبط با آن‌ها باید از جنبه‌های مختلف فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی و اجرایی مورد مطالعه قرار گیرد و نمی‌توان بدون انجام این بررسی‌ها درباره امکان‌پذیر بودن یا نبودن آن اظهار نظر قطعی کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگرانی‌ها درباره وضعیت برخی عرصه‌های طبیعی از جمله منطقه چمن سلطانیه و احتمال تبدیل آن به کانون گردوغبار، اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در این حوزه تأمین حقابه‌های محیط‌زیستی است.

وی ادامه داد: بر اساس اسناد بالادستی کشور، پس از تأمین آب شرب، حقابه طبیعت در اولویت بعدی قرار دارد. البته در سال‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی‌ها و خشکسالی‌های متوالی، بخشی از این حقابه‌ها کاهش یافته است، اما سازمان حفاظت محیط زیست همچنان موضوع تأمین حقابه‌های زیست‌محیطی را به‌طور جدی پیگیری می‌کند.

انصاری تأکید کرد: تأمین حقابه‌های مورد نیاز زیست‌بوم‌ها می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از گسترش کانون‌های گردوغبار و کاهش آثار مخرب زیست‌محیطی داشته باشد.

هوشمندسازی مناطق حفاظت‌شده از اولویت‌های اصلی سازمان

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تشریح مهم‌ترین اولویت‌های این سازمان در سال جاری گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما ارتقای امکانات و تجهیزات حفاظتی و همچنین هوشمندسازی مناطق حفاظت‌شده کشور است.

وی افزود: با توجه به محدودیت منابع مالی، تمامی مناطق به‌صورت همزمان امکان بهره‌مندی از این طرح را ندارند، از این رو زیستگاه‌ها و مناطق حساس‌تر که دارای ارزش طبیعی بالاتر و میزان تعارض بیشتری هستند، در اولویت قرار گرفته‌اند.

انصاری تصریح کرد: اجرای برنامه‌های هوشمندسازی در این مناطق به صورت پایلوت آغاز شده و هدف اصلی آن کاهش مواجهه مستقیم محیط‌بانان با متخلفان، افزایش ضریب حفاظتی مناطق و ارتقای امنیت شغلی محیط‌بانان است.

کمبود شدید نیروی انسانی در سازمان محیط زیست

وی همچنین به وضعیت نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد پست‌های سازمانی در مجموعه حفاظت محیط زیست بلاتصدی است و این کمبود در بخش محیط‌بانی به حدود ۶۰ درصد می‌رسد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در پی رایزنی‌های انجام شده با سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مقرر شده است سالانه ۷۰۰ نیروی انسانی جدید از طریق آزمون‌های استخدامی جذب سازمان شوند.

انصاری خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این نیروها در حوزه محیط‌بانی به کار گرفته خواهند شد تا بخشی از کمبودهای موجود در این حوزه جبران شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره کاهش سطح آب دریای خزر و تأثیر اقدامات کشورهای همسایه بر این روند گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی دریای خزر در سال‌های اخیر کاهش تراز آب این پهنه آبی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: پنج کشور ساحلی دریای خزر در چارچوب «کنوانسیون تهران» همکاری‌های مشترکی را برای پیگیری مسائل محیط‌زیستی این دریا دنبال می‌کنند و موضوع کاهش سطح آب خزر نیز یکی از محورهای اصلی این همکاری‌ها به شمار می‌رود.

وی با اشاره به برگزاری نشست آتی کشورهای عضو این کنوانسیون در تهران اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به‌زودی میزبان هفتمین نشست کنوانسیون تهران خواهد بود و موضوع کاهش تراز آب دریای خزر و مدیریت ورودی آب به این دریا از مهم‌ترین محورهای مورد بحث میان کشورهای عضو خواهد بود.

انصاری ابراز امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی میان کشورهای ساحلی، راهکارهای مؤثری برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی دریای خزر و حفظ این اکوسیستم ارزشمند اتخاذ شود.