به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه الگوی پیشرفت مردمپایه و تقویت ظرفیتهای منطقهای کشور، تفاهمنامه همکاری راهبردی میان بنیاد آینده ایران و شرکت دانشبنیان با هدف حمایت از اجرای طرح «هسته نقشههای پیشرفت منطقهای» به امضا رسید.
این تفاهمنامه با هدف ایجاد چارچوبی برای تسهیل، حمایت و توسعه طرحهای پیشران در حوزه پیشرفت منطقهای منعقد شده و بر مبنای بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، نخبگانی، فناورانه و حاکمیتی، مسیر تدوین و اجرای نقشههای پیشرفت در شهرستانهای کشور را دنبال میکند.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، دو مجموعه در زمینه تدوین، تصویب و آغاز پیادهسازی ۱۰۰ نقشه پیشرفت شهرستانی طی یک برنامه پنجساله همکاری خواهند کرد. همچنین ایجاد مراکز پیشرفت شهرستانی، شبکهسازی کنشگران مردمی، توانمندسازی نخبگان اجتماعی و علمی، توسعه سامانههای رصد و پایش، نهادسازی محلی و تقویت رسانههای تخصصی حوزه پیشرفت منطقهای از جمله محورهای اصلی این همکاری مشترک خواهد بود.
حامد ملکزاده، مدیرعامل بنیاد آینده ایران، با اشاره به اهمیت شناسایی و حمایت از طرحهای پیشران اظهار داشت: بنیاد آینده ایران یکی از مأموریت های مهم خود را شناسایی، حمایت و مقیاسپذیر کردن طرحهایی میداند که توانایی ایجاد تحولات پایدار و ریشهای در کشور را دارند و طرح هسته نقشههای پیشرفت منطقهای نمونهای موفق از یک پیشران ملی است که توانسته با اتکا به ظرفیت مردم، نخبگان و دستگاههای اجرایی، الگویی اثربخش برای حل مسائل منطقهای ارائه کند.
وی افزود: هدفگذاری ما در این همکاری، آغاز فرآیند تدوین و اجرای ۱۰۰ نقشه پیشرفت شهرستانی و شکلگیری یک شبکه ملی از کنشگران پیشرفت است تا بتوانیم از طریق مشارکت مردم و بهرهگیری از ظرفیتهای محلی، گامهای مؤثری در مسیر توسعه متوازن و پایدار کشور برداریم.
در ادامه، میثم خلیلی نجفآبادی، مدیرعامل شرکت دانشبنیان با تأکید بر ضرورت مشارکت مردمی در فرآیند پیشرفت گفت: تجربههای میدانی ما نشان داده است که حل مسائل پیچیده و ریشهای کشور بدون حضور مؤثر مردم، نخبگان و کنشگران محلی امکانپذیر نیست. نقشههای پیشرفت منطقهای در واقع پلی میان ظرفیتهای مردمی و نظام تصمیمگیری کشور برای حل مسائل واقعی شهرستانها هستند.
طرح هسته نقشههای پیشرفت منطقهای» به عنوان یکی از طرحهای پیشران مورد حمایت بنیاد آینده ایران، با رویکرد مردممحور، فرصتآفرین و مبتنی بر مشارکت اجتماعی، تلاش دارد الگوی نوینی از برنامهریزی منطقهای را جایگزین رویکردهای متمرکز و غیرمتناسب با ظرفیتهای محلی کند. این طرح تاکنون در چندین منطقه کشور تجربههای موفقی را در زمینه تدوین اسناد پیشرفت شهرستانی و ایجاد همافزایی میان مردم، نخبگان و دستگاههای اجرایی رقم زده است.
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