به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی ظهر امروز چهارشنبه در شورای روابط‌عمومی‌های لرستان با محوریت مقابله با کشت گیاهان ممنوعه، بر مدیریت روایت‌ها در این زمینه تأکید کرد.

وی گفت: روایت‌های مختلفی از جمله ثروت‌آفرینی نسلی در این زمینه ایجاد شده که لازم است با مدیریت روایت و افکار عمومی که از وظایف اصلی روابط‌عمومی است، برای کاهش تأثیر این روایت‌ها اقدام نمود.

مدیریت روایت رسانه‌ای کشت گیاهان ممنوعه دچار چالش جدی است

رئیس شورای اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی‌های لرستان، افزود: تخصص روابط‌عمومی‌ها در زمینه برجسته‌سازی، اقناع و تلاش برای هدایت مسیر و محتواهای موجود در این زمینه، نقش مؤثری در زمینه پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه دارد.

پور علی، ایجاد فشار اجتماعی به نفع موضوع مدنظر نیز از دیگر ظرفیت‌های روابط‌عمومی‌ها است.

وی افزود: روابط‌عمومی دستگاه‌هایی که ارتباط مستقیم یا ویژه‌تر با این حوزه دارند قطعاً نقش مهمی در این زمینه دارند و می‌توان ظرفیت روابط‌عمومی‌ها را در این حوزه به نحو مؤثرتری به کار گرفت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، ادامه داد: امروز مدیریت روایت رسانه‌ای کشت ممنوعه دچار چالش جدی است، روایت‌های موجود در فضای مجازی، رسانه‌ای و... به‌گونه‌ای است که این کشت را ثروت‌ساز نشان می‌دهد و متأسفانه این روایت، اکنون در جامعه غالب است و باید به سمتی حرکت کنیم که فشار اجتماعی برای هدایت مردم در مسیر سالم و صحیح این کشت قرار بگیرد.

باید به مسئله قبح اجتماعی و بدنامی کشت گیاهان ممنوعه توجه ویژه داشت

پور علی، بیان داشت: روایت تردید در ممنوعیت کشت گیاهان ممنوعه دیگر روایت موجود در این حوزه است، به‌نحوی‌که اظهار می‌شود قانون به‌زودی در این مورد تجدیدنظر می‌کند پس از کشت، عقب نیفتید.

وی گفت: القای چنین روایت‌هایی به جامعه به‌ویژه افراد بیکار بدون بیان تبعات اقتصادی، امنیتی و...این کشت، آسیب دیگری است که باید موردتوجه شورای روابط‌عمومی‌ها به‌ویژه دستگاه‌های تخصصی و مرتبط باشد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی روابط‌عمومی‌های لرستان، تأکید کرد: مدیریت این روایت‌ها نباید واگذار شود و از طرفی باید به مسئله قبح اجتماعی و بدنامی کشت این گیاهان توجه ویژه داشت.

وی با اشاره به‌ضرورت هماهنگی در ارائه پیام‌های این حوزه، تهیه پیوست رسانه‌ای، حمایت رسانه‌ای از اقدامات قانونی و... را از دیگر ضرورت‌های این حوزه عنوان کرد.