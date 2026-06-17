دو توله گمشده «هلیا» پیدا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، حمید ظهرابی با اشاره به ثبتهای میدانی اخیر در این زیستگاه گفت: در تاریخ سیزدهم خردادماه ۱۴۰۵، ماده یوز شناختهشده «هلیا» در حالی مشاهده شد که تنها سه توله در کنار او حضور داشتند؛ موضوعی که نگرانیهایی را درباره سرنوشت دو توله دیگر این خانواده ایجاد کرده بود. با این حال، در ادامه پایشهای میدانی، دو یوزپلنگ جوان در تاریخهای دوم و بیستوچهارم خردادماه در پناهگاه حیاتوحش میاندشت مشاهده و مستندسازی شدند که پس از بررسیهای تخصصی توسط کارشناسان پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، هویت آنها بهطور قطعی شناسایی شد.
به گفته ظهرابی، با تطبیق دقیق الگوی خالهای بدن این دو فرد با بانک اطلاعاتی جامع یوزپلنگ آسیایی کشور مشخص شد که این دو یوز جوان همان دو توله گمشده «هلیا» هستند. این فرآیند شناسایی با بهرهگیری از تحلیل تطبیقی تصاویر ثبتشده و دادههای آرشیوی انجام شده و نتیجه آن با قطعیت علمی مورد تأیید کارشناسان پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی قرار گرفته است.
معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیطزیست افزود: بررسیها نشان میدهد این دو یوزپلنگ جوان با سن تقریبی حدود یکسال، زودتر از بازه معمول جدایی از مادر در رفتار طبیعی یوزپلنگها بهصورت مستقل مشاهده شدهاند. در شرایط طبیعی، تولههای یوز معمولاً تا حدود ۱۸ ماهگی در کنار مادر باقی میمانند؛ با این حال، شرایط مناسب فصلی و زیستگاهی در پناهگاه حیاتوحش میاندشت از جمله وفور طعمههای طبیعی، امنیت نسبی زیستگاه، کاهش تعارضات انسانی و استمرار پایشهای حفاظتی میتواند زمینهساز استقلال زودهنگام و بقای این دو یوز جوان شده باشد.
وی تأکید کرد بررسیهای میدانی نشان میدهد این دو یوزپلنگ جوان از سلامت جسمانی مطلوبی برخوردارند و موفق شدهاند رفتار طبیعی شکار را در زیستگاه طبیعی خود در پناهگاه حیاتوحش میاندشت بهخوبی دنبال کنند؛ موضوعی که نشاندهنده سازگاری مناسب آنها با شرایط زیستگاهی و توانایی بقا در طبیعت است.
ظهرابی همچنین با اشاره به نتایج بررسیهای کارشناسی اظهار کرد: بر اساس ارزیابی تصاویر ثبتشده، جنسیت یکی از این دو یوزپلنگ جوان بهطور قطعی «نر» تشخیص داده شده است، اما تعیین جنسیت فرد دوم بهدلیل محدودیت زاویه تصاویر همچنان نیازمند بررسیهای تکمیلی بوده و در حال حاضر نامشخص اعلام میشود.
وی در پایان تأکید کرد: تیمهای پایش میدانی، محیطبانان پناهگاه حیاتوحش میاندشت و کارشناسان پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی بهطور مستمر رفتار، الگوهای جابهجایی و وضعیت جسمانی این دو یوزپلنگ جوان را تحت رصد دارند تا روند بقا و سازگاری آنها در زیستگاه طبیعی با دقت دنبال شود.
ظهرابی تصریح کرد: تداوم چنین ثبتهای امیدوارکنندهای، در کنار مدیریت علمی زیستگاه و مشارکت مسئولانه جوامع محلی، میتواند گامی مؤثر در مسیر تقویت جمعیت واپسین بازماندههای یوزپلنگ آسیایی در ایران باشد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست از مستقل شدن تولههای گمشده «هلیا» و مشاهده «رفتار طبیعی شکار» در آنها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، حمید ظهرابی با اشاره به ثبتهای میدانی اخیر در این زیستگاه گفت: در تاریخ سیزدهم خردادماه ۱۴۰۵، ماده یوز شناختهشده «هلیا» در حالی مشاهده شد که تنها سه توله در کنار او حضور داشتند؛ موضوعی که نگرانیهایی را درباره سرنوشت دو توله دیگر این خانواده ایجاد کرده بود. با این حال، در ادامه پایشهای میدانی، دو یوزپلنگ جوان در تاریخهای دوم و بیستوچهارم خردادماه در پناهگاه حیاتوحش میاندشت مشاهده و مستندسازی شدند که پس از بررسیهای تخصصی توسط کارشناسان پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، هویت آنها بهطور قطعی شناسایی شد.
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