الهامی: ۴ بلوک خوابگاه متأهلی در خراسان شمالی در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم الهامی در جشن ازدواج دانشجویی خراسان شمالی اظهار کرد: ازدواج دانشجویی فرصتی بی‌نظیر برای سازندگی و رشد مشترک زوج‌های جوان است.

وی با بیان اینکه دانشجویان از ابتدای زندگی مشترک در مسیر رشد فکری و اقتصادی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، افزود: زوج‌های دانشجو با همراهی و همدلی، زندگی مشترک خود را می‌سازند و در مسیر پیشرفت در کنار هم رشد می‌کنند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی با تأکید بر اینکه خوشبختی صرفاً به معنای برخورداری از امکانات مادی نیست، تصریح کرد: معنای واقعی خوشبختی، داشتن همراهی مطمئن در فراز و نشیب‌های زندگی است و دوران دانشجویی بهترین زمان برای تمرین همدلی و مدیریت منابع مالی به شمار می‌رود.

الهامی ادامه داد: زوجینی که زندگی مشترک خود را از دوران دانشجویی آغاز می‌کنند، از بلوغ فکری بالایی برخوردار می‌شوند و آمادگی بیشتری برای مواجهه با چالش‌های زندگی دارند.

وی به اقدامات حمایتی دولت در حوزه ازدواج دانشجویی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک بلوک خوابگاه متأهلی با ۱۲ واحد در دانشگاه علوم پزشکی استان در اختیار دانشجویان قرار دارد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی افزود: با نگاه ویژه دولت به قانون جوانی جمعیت، چهار بلوک دیگر خوابگاه متأهلی در استان در حال ساخت است که یکی از این واحدها در شهرستان شیروان احداث خواهد شد.