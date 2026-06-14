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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۱

الهامی: ۴ بلوک خوابگاه متأهلی در خراسان شمالی در حال ساخت است

الهامی: ۴ بلوک خوابگاه متأهلی در خراسان شمالی در حال ساخت است

بجنورد- مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی از ساخت چهار بلوک جدید خوابگاه متأهلی خبر داد و ازدواج دانشجویی را فرصتی طلایی برای رشد هم‌زمان فکری و اقتصادی زوجین دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم الهامی در جشن ازدواج دانشجویی خراسان شمالی اظهار کرد: ازدواج دانشجویی فرصتی بی‌نظیر برای سازندگی و رشد مشترک زوج‌های جوان است.

وی با بیان اینکه دانشجویان از ابتدای زندگی مشترک در مسیر رشد فکری و اقتصادی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، افزود: زوج‌های دانشجو با همراهی و همدلی، زندگی مشترک خود را می‌سازند و در مسیر پیشرفت در کنار هم رشد می‌کنند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی با تأکید بر اینکه خوشبختی صرفاً به معنای برخورداری از امکانات مادی نیست، تصریح کرد: معنای واقعی خوشبختی، داشتن همراهی مطمئن در فراز و نشیب‌های زندگی است و دوران دانشجویی بهترین زمان برای تمرین همدلی و مدیریت منابع مالی به شمار می‌رود.

الهامی ادامه داد: زوجینی که زندگی مشترک خود را از دوران دانشجویی آغاز می‌کنند، از بلوغ فکری بالایی برخوردار می‌شوند و آمادگی بیشتری برای مواجهه با چالش‌های زندگی دارند.

وی به اقدامات حمایتی دولت در حوزه ازدواج دانشجویی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک بلوک خوابگاه متأهلی با ۱۲ واحد در دانشگاه علوم پزشکی استان در اختیار دانشجویان قرار دارد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی افزود: با نگاه ویژه دولت به قانون جوانی جمعیت، چهار بلوک دیگر خوابگاه متأهلی در استان در حال ساخت است که یکی از این واحدها در شهرستان شیروان احداث خواهد شد.

کد مطلب 6860260

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