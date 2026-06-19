به گزهرش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد غلامی در خطبههای نماز جمعه شیروان که در مصلای امام خامنهای برگزار شد، با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حفظ وحدت، اظهار کرد: نقد در جامعه ضروری است اما باید به اندازه و در چارچوبی باشد که به انسجام و همبستگی ملی آسیب وارد نکند.
وی با تبریک روز بسیج اساتید، از خدمات استادان دانشگاهها و حوزههای علمیه تقدیر کرد و افزود: اساتید نقش مهمی در تربیت نسل آینده و ارتقای علمی و فرهنگی جامعه دارند.
امام جمعه شیروان همچنین با اشاره به سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، از فعالیتهای این مجموعه در حوزه تبلیغ دینی، تولید محتوا و حمایت از هیئتهای مذهبی تقدیر کرد و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی با تکیه بر ظرفیتهای مردمی، نقش مؤثری در ترویج معارف دینی ایفا میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از همراهی اصناف شیروان در حمایت از ارزشهای انقلاب اسلامی قدردانی کرد و افزود: اصناف شهرستان با حضور مؤثر و اعلام صریح حمایت خود از نظام، حرکت ارزشمند و کمنظیری را به نمایش گذاشتند.
غلامی با اشاره به ضرورت فعال بودن همه ارکان نظام، خواستار تعیین تکلیف وضعیت فعالیت مجلس شد و تأکید کرد: ادامه تعطیلی یک قوه مهم و مردمی به صلاح کشور نیست و باید در چارچوب قانون برای آن تصمیمگیری شود.
وی با تسلیت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، بر ضرورت ترویج فرهنگ عاشورا و مشارکت مردم در برنامههای مذهبی تأکید کرد و گفت: سنت برپایی ۷۲ دیگ در روز عاشورا از هویتهای فرهنگی و مذهبی شیروان است و باید با مشارکت مردم حفظ و تقویت شود.
امام جمعه شیروان در ادامه با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: این پیام نشاندهنده اقتدار، شفافیت و اعتماد به مردم است و مسئولان باید نسبت به تعهدات خود در قبال حقوق ملت و منافع کشور پاسخگو باشند.
وی در پایان با اشاره به هفته صرفهجویی در مصرف آب، بر ضرورت اصلاح شیوههای آبیاری در بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: استفاده از روشهای سنتی و غرقابی موجب هدررفت منابع آبی میشود و مردم و مسئولان باید برای افزایش بهرهوری و کاهش مصرف آب همکاری جدی داشته باشند.
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