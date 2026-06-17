۸ هزار و ۳۰۰ واحد مسکن مهر پردیس هنوز تحویل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، ظفر پورابراهیم، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به آخرین وضعیت بررسی‌ها اظهار کرد: تاکنون بیش از پنج هزار گزارش مردمی درباره عملکرد شرکت عمران پردیس دریافت، صحت‌سنجی و دسته‌بندی شده است.

وی با بیان اینکه بخش عمده مطالبات مردم مربوط به پروژه‌های مسکن مهر است، گفت: در حال حاضر حدود ۱۲ هزار واحد مسکن مهر دارای نواقص بوده و ۸ هزار و ۳۰۰ واحد نیز هنوز به متقاضیان تحویل نشده است.

پورابراهیم افزود: متقاضیان تمامی تعهدات مالی خود از جمله آورده، اقساط و هزینه عرصه را پرداخت کرده‌اند و مردم در ایجاد مشکلات موجود نقشی نداشته‌اند، بنابراین دستگاه‌های مسئول باید نسبت به رفع موانع و جبران خسارت‌ها اقدام کنند.

وی با اشاره به روند تحقیق و تفحص از شرکت عمران پردیس تصریح کرد: این موضوع به پیشنهاد و پیگیری نماینده مردم تهران و معین شهرستان پردیس در مجلس شورای اسلامی و پس از تصویب در کمیسیون عمران و صحن علنی مجلس در دستور کار قرار گرفت.

مدیر و نماینده هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت عمران پردیس ادامه داد: علاوه بر گزارش‌های مردمی، اسناد و اطلاعات مورد نیاز از شرکت عمران پردیس، شرکت عمران شهرهای جدید، دستگاه‌های نظارتی، سازمان حسابرسی، مدیران عامل سابق و فعلی، اعضای هیأت مدیره، پیمانکاران و مشاوران نیز جمع‌آوری و بررسی شده است.

وی با بیان اینکه بخش عمده فرآیند جمع‌آوری اطلاعات به پایان رسیده است، گفت: هیأت تحقیق و تفحص اکنون وارد مرحله تجزیه و تحلیل پرونده‌ها شده و گزارش نهایی پس از تکمیل در اختیار کمیسیون عمران و صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

پورابراهیم تأکید کرد: هدف این هیأت صرفاً بررسی تخلفات احتمالی گذشته نیست، بلکه پیگیری برای حل مشکلات فعلی مردم و تسریع در تکمیل و تحویل واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر نیز در دستور کار قرار دارد.