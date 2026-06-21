خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمدرضا بهرامیصفت: با فرارسیدن ماه عزای شهدای دشت کربلا، خیابانها، بازار سنتی و کوچه پس کوچههای پایتخت تاریخ و تمدن ایرانزمین، رخت عزا بر تن کردهاند؛ گویی نسیم محرم بار دیگر بر پیکره کهنشهر همدان وزیده و بوی اسپند و نوای «یا حسین» را در فضای شهر پراکنده شده است.
همدان شهری است که ارادتش به خاندان عصمت و طهارت ریشه در اعماق تاریخ دارد. گویی مردم همدان امسال مشتاقتر از همیشه، به استقبال محرم رفتهاند. مردم در محلات مختلف شهر از جولان و سعیدیه و استادان گرفته تا شهرکهای بهشتی، مدنی و مدرس، همگی با پرچمهای کوچک و بزرگ در سوگ و عزای حسین(ع) نشستند و شهر را به حسینیهای بزرگ تبدیل کردند.
با عبور از معابر شهر، چشم هر رهگذری به کتیبههای سیاهی میافتد که نام اباعبدالله(ع) بر پیشانی آنها نقش بسته است و کسبه با نصب پرچمهای سیاه و تعویض ویترینهای مغازه ارادت خود را سرور و سالار شهیدان نشان میدهند، گویی در این میان، رقابتی برای برپایی هرچه باشکوهتر «خیمه عزای حسین» میان مردم در جریان است.
در میدان امام خمینی(ره) این قلب تپنده همدان، موکبها یکییکی برپا میشوند و هیئتهای مذهبی همدان، خود را برای میزبانی از دستههای سینهزنی و زنجیرزنی آماده میکنند. صدای چکشکاری خادمان هیئتها، موسیقی متن این روزهای همدان است؛ نوایی که خبر از روزهای پرشور اقامه عزا در قلب شهر میدهد.
«سقایی»؛ نماد ارادت همدانیها به علمدار کربلا
در گوشه و کنار شهر، نوای نوحههای سنتی و سبکهای اصیل عزاداری همدان، از جمله آیین «سقایی» دیده میشود، آیینی که میراث معنوی این دیار و یادآور روزهای تلخ کربلا است؛ هیئتهای قدیمی همدان، با تکیه بر سنتهای دیرینه خود، امسال نیز قصد دارند میداندار شور و شعور حسینی باشند.
امسال حال و هوای همدان، متفاوتتر از سالهای گذشته است؛ گویی مردم با شور و حرارت مضاعف، آمادهاند تا در تجمعات عاشورایی، مشت محکمی بر دهان یاوهگویان بزنند و ثابت کنند که عشق به حسین(ع) در رگهای این دیار، جاری و ساری است.
حضور بیش از ۱۵۰۰ مبلغ دینی در استان همدان
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن ایام عزاداری سید و سالار شهیدان اظهار کرد: برنامههای دهه اول محرم متعلق به نهاد یا سازمان خاصی نیست و تمامی اقشار، مجموعههای دینی و هیئتهای مذهبی برای تعظیم شعائر حسینی و سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) بسیج شدند و نباید این فعالیتها را محدود به سازمان تبلیغات اسلامی بدانیم، چرا که خدمت به دستگاه سیدالشهدا (ع) وظیفه همگانی است.
حجت الاسلام علی اصغر گرجی افزود: در دهه اول محرم امسال، علاوه بر حضور مُبلغین ثابت و بومی استان، گروهی از مُبلغان دینی از قم به سراسر استان، اعم از مناطق شهری و روستایی اعزام شدند.
وی خاطرنشان کرد: براساس آمارهای در حال تکمیل، بیش از یک هزار و ۵۰۰ مُبلغ در ۹۰۰ روستا و بیش از ۲۰۰۰ مسجد در استان همدان متولی اقامه عزا و سوگواری خواهند بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه رویکرد اصلی محرم امسال، حضور پرشور هیئتهای حسینی در میادین اصلی شهرها است، گفت: در شهر همدان و تمامی شهرستانهای استان همدان هر شب در دهه اول محرم، تجمع عزاداران در میادین اصلی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه همایش شیرخوارگان حسینی دیروز در ۱۹۵ نقطه از استان همدان برگزار شد، عنوان کرد: همچنین برنامههای ویژهای همچون گردهمایی نوجوانان در روز ششم محرم و تجمع بزرگ «عاشوراییان» در روز هفتم محرم از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹ در میدان امام خمینی (ره) پیشبینی شده که با حضور هیئتهای حسینی و مردم سوگوار برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام گرجی در ادامه به تمهیدات حمایتی از هیئتها اشاره کرد و افزود: نهادهای دولتی در بخش زیرساختی از جمله تامین برق، آب، گاز و تجهیزات سختافزاری به موکبها کمک میکنند.
وی ادامه داد: همچنین اقلام اساسی مورد نیاز برای پخت نذری شامل برنج، روغن، گوشت و شکر با نرخ دولتی در اختیار هیئتها قرار میگیرد، اما تامین سایر هزینهها همچون سالهای گذشته بر عهده خیرین و نذورات مردمی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان در خصوص آیینهای سنتی استان همدان تصریح کرد: آیین «سقایی» که به عنوان میراث معنوی کشور ثبت ملی شده، یکی از ظرفیتهای برجسته همدان است که از سوی هیئتهای قدیمی همچون جولان، زینبیه و مکتب با شکوه خاصی در دهه اول محرم اجرا میشود و علاوه بر آن، هر یک از شهرستانها سبکهای عزاداری سنتی و اختصاصی خود را دارند.
آمادگی ۳۰۰ موکب همدانی برای میزبانی از زائران
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان درباره وضعیت خاص امسال و آمادگی برای مراسمهای پیشرو گفت: در سطح استان همدان بیش از ۳۰۰ موکب و ایستگاه صلواتی فعال هستند. با توجه به شرایط خاص پیشرو و پیشبینی تردد حجم گستردهای از زائران و عزاداران برای حضور در برنامههای ملی و زیارتی (در مسیر تهران و قم)، موکبهای استان از ۲۰ روز زودتر از ایام اربعین فعال شده و به ارائه خدمت به زائران و عاشقان اهلبیت (ع) خواهند پرداخت.
حجتالاسلام گرجی ضمن دعوت از هیئتهای حسینی برای تبیین اهداف قیام عاشورا و حفظ وحدت، تاکید کرد: اولویت ما در هیئتها، روشنگری نسبت به فلسفه قیام امام حسین (ع) با استفاده از سخنرانان توانمند است.
وی ادامه داد: طبق تاکیدات رهبر معظم انقلاب از همه هیئتهای مذهبی میخواهیم با حضور در میدان، خیابانها و میادین شهر، عظمت عزاداری حسینی را به نمایش بگذارند که این امر موجب یاس و ناامیدی دشمنان خواهد شداما باید به یاد داشته باشیم که حفظ نظم عمومی و عدم ایجاد مزاحمت برای شهروندان نیز از نکاتی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
در پایان گفتنی است؛ حالا دیگر همدان، این پایتخت کهن تاریخ و تمدن، نفسهایش را به شماره انداخته تا در تقویم ارادت خود، دههی حماسه را آغاز کند. وقتی با غروب نخستین روزهای محرم، چراغ هیئتها در شامگاه شهر روشن شود، گویی تمام تاریخ این دیار در «یا حسین» گفتن مردمش خلاصه خواهد شد.
اینجا، در کوچهپسکوچههای همدان، چیزی فراتر از یک سوگواری معمول در جریان است؛ اینجا «عشق» است که با «هویت» این شهر گره خورده و تا روز عاشورا، خیابانها و میادین شهر، نه تنها محل عبور و مرور، که میعادگاه قلبهایی است که بیقرار نام سیدالشهدا(ع) میتپند. همهچیز مهیاست؛ بساطِ عزای حسین(ع) پهن شده و شهر، چشمانتظار طنین سنج و نوای جانسوز مداحان است تا بار دیگر همدان، این دارالمومنین اصیل، ثابت کند که پرچم ولایتمداری و عشق به خاندان عصمت و طهارت، در این خطه، همواره برافراشته باقی خواهد ماند.
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