به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام رضا نوری ظهر چهارشنبه در دیدار با مسوولان شرکت آب منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی که در سالن جلسات دفتر نماینده ولی فقیه خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: مدیریت مصرف و صیانت از منابع آبی بدون فرهنگ‌سازی و مشارکت عمومی محقق نخواهد شد.

وی افزود: تکمیل فاز دوم تصفیه‌خانه فاضلاب و اجرای پروژه انتقال آب «پلنگ‌دره» از مهم‌ترین نیازهای منطقه است و با توجه به هزینه‌های انجام‌شده، نباید روند بهره‌برداری از این طرح‌ها بیش از این به تاخیر بیفتد زیرا طولانی شدن اجرای پروژه‌ها می‌تواند موجب استهلاک زیرساخت‌های ایجادشده شود.

حجت‌الاسلام نوری با اعلام آمادگی برای حمایت از جذب اعتبارات مورد نیاز این طرح‌ها از ظرفیت تریبون نماز جمعه، افزود: پروژه‌های بزرگ انتقال آب به زمان نیاز دارند، از این رو تثبیت منابع آبی موجود و مدیریت صحیح چاه‌های منطقه از راهکارهای عملی برای حفاظت از منابع آب شیروان به شمار می‌رود.

امام جمعه بجنورد همچنین با تاکید بر اینکه اقدامات صرفا نظارتی و محدودکننده برای کنترل مصرف آب کافی نیست، گفت: برخوردهای قانونی نظیر مقابله با چاه‌های غیرمجاز یا اعمال محدودیت‌ها زمانی اثربخش خواهد بود که با برنامه‌های فرهنگی و آموزشی همراه شود و زمینه همراهی مردم را فراهم کند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی، اصلاح الگوی مصرف را ضرورتی فراگیر دانست و اظهار کرد: صرفه‌جویی باید از ادارات و دستگاه‌های اجرایی آغاز شود و در محیط خانواده نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی استفاده غیرضروری از آب شرب برای آبیاری فضای سبز، هدررفت آب در منازل و مصرف بی‌رویه انرژی در ادارات را از مصادیق اسراف برشمرد و بر برگزاری دوره‌های آموزشی برای خانواده‌ها، به‌ویژه بانوان، تاکید کرد.

حجت‌الاسلام نوری با اشاره به نقش مبلغان دینی در ترویج فرهنگ مصرف بهینه، خواستار تبیین ابعاد شرعی و اقتصادی اسراف شد و گفت: مشترکان پرمصرف، به‌ویژه اماکن عمومی، باید ملزم به رعایت الگوی مصرف باشند و در صورت تخطی، هزینه‌ها به‌صورت تصاعدی محاسبه شود تا انضباط مصرفی در جامعه نهادینه شود.