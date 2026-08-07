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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

امام جمعه شیروان: مدیریت مصرف بنزین نیاز به واردات را کاهش می‌دهد

امام جمعه شیروان: مدیریت مصرف بنزین نیاز به واردات را کاهش می‌دهد

شیروان- امام جمعه شیروان با تأکید بر مدیریت مصرف سوخت گفت: مردم با صرفه‌جویی و کاهش مصرف بنزین می‌توانند دولت را از واردات سوخت بی‌نیاز کرده و به اقتصاد کشور کمک کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد غلامی در خطبه‌های نماز جمعه شیروان که در مصلای امام خامنه‌ای برگزار شد، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: یکی از جلوه‌های تقوا، مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف است و باید فرهنگ صرفه‌جویی در جامعه نهادینه شود.

وی با اشاره به مصرف بالای سوخت در کشور افزود: اکنون که افزایش قیمت بنزین در دستور کار قرار نگرفته است، مردم می‌توانند با مدیریت مصرف، استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی، پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری، دولت را در کاهش نیاز به واردات بنزین یاری کنند.

امام جمعه شیروان ادامه داد: اگر مصرف سوخت به‌درستی مدیریت شود، می‌توان نیاز به واردات بنزین را کاهش داد و سرمایه‌های کشور را در مسیر توسعه به کار گرفت.

غلامی با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات حوزه سوخت با مدیریت مصرف قابل حل است، تصریح کرد: مقابله با قاچاق سوخت نیز با استفاده از راهکارهای هوشمند امکان‌پذیر است و نیازی به اقدامات پرهزینه نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک روز خبرنگار، نقش رسانه‌ها را در انعکاس واقعیت‌ها و تقویت امید در جامعه مهم دانست و از تلاش خبرنگاران به ویژه در شرایط جنگی قدردانی کرد.

امام جمعه شیروان همچنین با اشاره به گفت‌وگوی اخیر رئیس‌جمهور با مردم، اظهار کرد: مسئولان باید با اراده، برنامه‌ریزی و مدیریت، برای کنترل تورم، افزایش ارزش پول ملی، تأمین نیازهای ضروری مردم و مقابله با مافیا تلاش کنند.

وی تأکید کرد: ملت ایران بارها نشان داده‌اند با روحیه مقاومت و همدلی از مشکلات عبور می‌کنند و مسئولان نیز باید با عزم جدی در مسیر حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم گام بردارند.

کد مطلب 6910260

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