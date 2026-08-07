به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد غلامی در خطبههای نماز جمعه شیروان که در مصلای امام خامنهای برگزار شد، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: یکی از جلوههای تقوا، مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف است و باید فرهنگ صرفهجویی در جامعه نهادینه شود.
وی با اشاره به مصرف بالای سوخت در کشور افزود: اکنون که افزایش قیمت بنزین در دستور کار قرار نگرفته است، مردم میتوانند با مدیریت مصرف، استفاده بیشتر از حملونقل عمومی، پیادهروی و دوچرخهسواری، دولت را در کاهش نیاز به واردات بنزین یاری کنند.
امام جمعه شیروان ادامه داد: اگر مصرف سوخت بهدرستی مدیریت شود، میتوان نیاز به واردات بنزین را کاهش داد و سرمایههای کشور را در مسیر توسعه به کار گرفت.
غلامی با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات حوزه سوخت با مدیریت مصرف قابل حل است، تصریح کرد: مقابله با قاچاق سوخت نیز با استفاده از راهکارهای هوشمند امکانپذیر است و نیازی به اقدامات پرهزینه نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک روز خبرنگار، نقش رسانهها را در انعکاس واقعیتها و تقویت امید در جامعه مهم دانست و از تلاش خبرنگاران به ویژه در شرایط جنگی قدردانی کرد.
امام جمعه شیروان همچنین با اشاره به گفتوگوی اخیر رئیسجمهور با مردم، اظهار کرد: مسئولان باید با اراده، برنامهریزی و مدیریت، برای کنترل تورم، افزایش ارزش پول ملی، تأمین نیازهای ضروری مردم و مقابله با مافیا تلاش کنند.
وی تأکید کرد: ملت ایران بارها نشان دادهاند با روحیه مقاومت و همدلی از مشکلات عبور میکنند و مسئولان نیز باید با عزم جدی در مسیر حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم گام بردارند.
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