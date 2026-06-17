گودرزی: دیار آفتاب آماده پشتیبانی کامل از مراسم بزرگداشت رهبر شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا گودرزی ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان اراک اظهار کرد: سه کمیته تخصصی برای مدیریت آیینهای بزرگداشت تشکیل شده و دستگاهها موظف به برگزاری باشکوه این مراسم هستند.
وی افزود: فرمانداران استان موظفند با برنامهریزی منسجم، زمینه اعزام زائران از اراک و سایر شهرستانها به آیینهای ملی بزرگداشت رهبر شهید را فراهم کنند.
حجتالاسلام گودرزی تصریح کرد: پیشبینی و تأمین امکانات اسکان و خدمات لازم برای زائران عبوری از استان مرکزی در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در استان مرکزی نیز بهمنظور ساماندهی و هماهنگی برنامههای بزرگداشت رهبر شهید، ستاد مردمی امت موسی با محوریت استاندار و نماینده ولیفقیه تشکیل شده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی تاکید کرد: این ستاد مسئولیت راهبری، انسجامبخشی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای مردمی و مجموعههای فرهنگی را برای برگزاری هرچه باشکوهتر این آیینها بر عهده دارد.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده در سطح ملی، آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید در روزهای سیزدهم و چهاردهم تیرماه در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام گودرزی بیان کرد: همچنین مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر ایشان به ترتیب در روز پانزدهم تیرماه در تهران، شانزدهم تیرماه در قم و هجدهم تیرماه در مشهد مقدس برگزار میشود.
وی گفت: تمامی ظرفیتهای اجرایی، خدماتی و مردمی استان مرکزی برای میزبانی از زائران و برگزاری آیینهای بزرگداشت رهبر شهید با حداکثر توان بسیج و بهکارگیری خواهد شد تا این مراسم در شأن و جایگاه والای ایشان برگزار شود.
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