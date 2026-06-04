به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه روح الله استان مرکزی به مناسبت سی و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: چهارده خرداد، سالروز عروج ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه)، امسال با سوگواری در فراق یار دیرین و خلف صالح ایشان، قافله‌سالار عزت و شرف، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای(ره) نیز عجین شده است.

این اطلاعیه می افزاید: سپاه روح الله استان مرکزی ضمن تسلیت این دو فقدان عظیم به محضر حضرت ولی عصر (عج) ارواحنا فدا، امت شهیدپرور ایران اسلامی و به ویژه رهبر فرزانه و مجاهد انقلاب اسلامی حضرت امام سید مجتبی خامنه‌ای (دام عزه)، اطلاعیه خود را به شرح زیر اعلام می‌دارد.

در ادامه اطلاعیه آمده است: امام راحل، آن مرد الهی که سلطه دو قطب شرق و غرب را درهم شکست و فریاد مظلومیت خواهی مستضعفین را به گوش جهانیان رساند، شخصیتی کم‌نظیر در تاریخ معاصر داشت، ایشان با توکل بر خدا و اتکا به ملت، ولایت فقیه را نه در گفتار که در عمل پیاده کرد و انقلابی جاودان بنیان نهاد که امروز پس از دهه‌ها، همچنان دشمنان را به خشم آورده است.

سپاه روح الله استان مرکزی در ادامه اطلاعیه آورده است: در این میان بار دیگر چهره خبیث آمریکای جنایتکار و اسرائیل سفاک، در به شهادت رساندن خلف راستین امام خمینی (ره)، قائد امت امام شهید سید علی خامنه‌ای(ره)، برای جهانیان آشکار شد، همان دست‌هایی که در ترور شهیدان مطهری، بهشتی، رجایی، باهنر، پاکپور، سلیمانی نقش داشت، امروز نیز با طراحی توطئه‌ای پلید، جنایتی دیگر را رقم زدند اما غافلند که خون شهدا درخت تنومند انقلاب را آبیاری می‌کند و فریاد ملت ایران همچنان مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خواهد بود.

در این اطلاعیه بیان شده است: امروز که پرچم پرافتخار رهبری بر دوش یگانه فرزند مکتب جهاد و شهادت، حضرت امام سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) قرار گرفته است، دل‌های شیفتگان ولایت سرشار از امید و عزم استوار است، ایشان که در مکتب دو امام بزرگوار پرورش یافته، با همان منطق صلابت، استکبارستیزی و دفاع از مظلومان، مسیر پرنور انقلاب را تداوم خواهد بخشید.

این اطلاعیه تاکید می کند: پاسداران سپاه حضرت روح الله استان مرکزی بار دیگر پیمان می‌بندند که تحت فرماندهی آن بزرگوار، تا ظهور حضرت ولی عصر(عج) بر عهد خود با آرمان‌های امام راحل و شهدای گرانقدر، در میدان پاسداری از انقلاب اسلامی جهادی و انقلابی بایستند.

در پایان اطلاعیه آمده است: میثاق با اماممان و خون شهدا و تجدید بیعت در این ایام، فرصتی برای تجدید میثاق با همه شهیدان راه قدس و مقاومت، از جمله شهید سلیمانی، شهید سلامی و پاکپور و به ویژه دو امام بزرگوار امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای شهید است.