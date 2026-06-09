به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی بزرگداشت مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید با اشاره به اهمیت این مراسم اظهار کرد: اصل بر حضور گسترده مردم در این رویداد مهم و تعیین‌کننده است و شرکت در این مراسم، تکلیفی دینی، انسانی و ملی محسوب می‌شود.

وی افزود: مراسم تشییع رهبر شهید یک وزن‌کشی سیاسی در عرصه جهانی و دنیای اسلام است و حضور پرشور مردم می‌تواند پیام اقتدار، انسجام و وفاداری ملت ایران را به جهانیان منتقل کند.

فرماندار آبیک با اشاره به جایگاه و خدمات رهبر شهید تصریح کرد: ایشان هفت دهه از عمر پربرکت خود را وقف کشور، ملت و انقلاب اسلامی کردند و حضور گسترده مردم در آیین تشییع پیکر مطهرشان، نشانه عشق و ارادت عمیق ملت به این شخصیت بزرگ خواهد بود.

حسینی با بیان اینکه بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده بیش از دو میلیون زائر از کشور عراق در این مراسم حضور خواهند یافت، گفت: تمامی ظرفیت‌ها و امکانات دولتی، غیردولتی و مردمی باید برای اسکان و پذیرایی مناسب از زائران به کار گرفته شود.

وی همچنین بر هماهنگی شهرداری‌ها برای تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمومی جهت اعزام مردم شهرستان به مراسم تشییع تأکید کرد و افزود: برنامه‌های درون‌شهری نیز با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت‌های مردمی برگزار خواهد شد.

فرماندار آبیک در پایان از برپایی چندین موکب در مسیرهای عبوری شهرستان برای ارائه خدمات به زائران خبر داد و خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها موظف هستند برای خدمت‌رسانی مطلوب و فراهم کردن شرایط مناسب اسکان و پذیرایی از زائران همکاری لازم را داشته باشند.