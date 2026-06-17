رصد انبارهای برنج در شاهرود؛ تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی

محمدحسن غریب مجنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای گشتهای تنظیم بازار در شهرستان شاهرود، بیان کرد: این بازدیدها با هدف نظارت بر عرضه کالاهای اساسی، بررسی موجودی اقلام راهبردی و اطمینان از رعایت قیمتهای مصوب در سطح بازار انجام میشود.
وی افزود: در قالب این طرح، بازرسان از مراکز عرضه کالاهای اساسی در نقاط مختلف شهرستان به ویژه شهر مجن در بخش بسطام بازدید کرده و روند توزیع کالاها، نحوه خدماترسانی و انطباق قیمتها با نرخهای تعیین شده را مورد ارزیابی قرار دادند.
مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با تأکید بر اینکه برنج یکی از مهمترین کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها محسوب میشود، اظهار کرد: در این بازدیدها نظارت ویژهای بر واحدهای عرضه و انبارهای نگهداری برنج صورت گرفت و علاوه بر کنترل قیمت، میزان موجودی و روند توزیع این محصول نیز پایش شد.
غریب مجنی با بیان اینکه هدف از این اقدامات جلوگیری از احتکار، کمبود مصنوعی و نوسانات قیمتی در بازار است، تصریح کرد: گشتهای نظارتی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه عرضه و قیمتگذاری، برخورد قانونی با متخلفان انجام میشود.
وی اضافه کرد: از شهروندان در خواست داریم در صورت مشاهده تخلفات صنفی و یا فروش کالا خارج از نرخهای مصوب، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ و یا مراجع ذیربط گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
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