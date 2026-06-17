خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها، زهرا ژرفی مهر: در نشست خبری سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی که چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، مسئولان این سازمان ضمن تشریح آخرین وضعیت تولیدات کشاورزی و دامی استان، به بررسی روند تأمین کالاهای اساسی، چالشهای پیشروی این بخش و برنامهها و طرحهای توسعهای حوزه کشاورزی پرداختند. در این نشست همچنین آمار تازهای از تولید، اقدامات زیرساختی و سیاستهای حمایتی برای تقویت تولید و پایداری بازار ارائه شد.
شهرام شفیعی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: سالانه ۷۳۰ هزار تن شیر در استان تولید میشود که ۶۹ درصد آن در داخل استان مصرف شده و مابقی به سایر استانها ارسال میشود.
وی افزود: سالانه ۶۳ هزار تن گوشت قرمز در استان تولید میشود که با احتساب سرانه مصرف، حدود ۸۱ درصد آن در داخل استان مصرف شده و مابقی به سایر استانها صادر میشود. آذربایجان شرقی در تولید شیر رتبه ششم و در تولید گوشت قرمز رتبه پنجم کشور را دارد.
شفیعی با بیان اینکه در بخش طیور ۱۰۱۱ واحد مرغداری گوشتی، تخمگذار و مادر در استان فعال هستند، اظهار کرد: ظرفیت این واحدها ۳۲ میلیون قطعه است.
وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان طی جنگ و آثار ناشی از آزادسازی ارز افزود: صنعت دام و طیور استان با چالشهای متعددی مواجه بوده و برای تداوم تولید، حمایتهای لازم از تولیدکنندگان ضروری است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: میزان تولید گوشت مرغ استان در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۹ هزار تن رسید و تولید تخممرغ نیز ۱۱۵ هزار تن بوده است و استان در تولید تخممرغ رتبه چهارم کشور را دارد.
وی همچنین از رتبه دوم استان در تولید عسل خبر داد و گفت: با وجود یک میلیون کندوی زنبور عسل، سالانه ۱۶ هزار تن عسل در استان تولید میشود. آذربایجان شرقی در بستهبندی عسل با ظرفیت ۱۲ هزار تن و در فرآوری تخممرغ با ظرفیت ۴۸ هزار تن رتبه نخست کشور را دارد.
شفیعی با اشاره به جایگاه استان در حوزه محصولات باغی افزود: آذربایجان شرقی به عنوان قطب فرآوری انگور و تولید کشمش در کشور شناخته میشود.
وی از وجود ۱۰۴ پروژه در دست احداث در بخش کشاورزی استان خبر داد و گفت: یکی از مهمترین این طرحها مگاپروژه کشت و صنعت سهند هشترود است که مجوزهای لازم برای آن صادر شده و کارخانه فرآوری تخممرغ نیز در استان احداث خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی درباره توسعه زیرساختهای کشاورزی نیز اظهار کرد: برای احداث و بازسازی چهار هزار و ۸۰۰ کیلومتر شبکه لولهگذاری ظرفیت وجود دارد که تاکنون ۹۳۳ کیلومتر آن اجرا شده و امسال نیز ۲۰ کیلومتر دیگر به بهرهبرداری رسیده است. همچنین امسال یک هزار و ۲۵۶ هکتار سامانههای نوین آبیاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی از بازبینی یک هزار و ۸۰۰ پلاک ثبتی خبر داد و گفت: در نتیجه این اقدامات ۱۱۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی از اراضی ملی تفکیک و آزاد شده و تاکنون برای ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان سند رسمی صادر شده است.
شفیعی درباره وضعیت بازار و تأمین کالاهای اساسی نیز گفت: در طول جنگ هیچگونه کمبودی در زمینه تأمین کالاهای اساسی در استان وجود نداشت.
وی افزود: افزایش قیمت برخی کالاها ناشی از افزایش هزینههای تولید است و بخشی از نظارت بر قیمتها نیز بر عهده دستگاههای متولی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی درباره افزایش قیمت مرغ در دوره جنگ اظهار کرد: علت اصلی این موضوع کاهش ۳۵ درصدی جوجهریزی در اسفندماه و فروردینماه بود.
وی با اشاره به افزایش جمعیت استان در مقطع زمانی جنگ رمضان گفت: با وجود افزایش تقاضا، فراوانی کالا در بازار نشاندهنده استمرار تولید بود.
شفیعی خاطرنشان کرد: آذربایجان شرقی به عنوان قطب واردات کالاهای اساسی در شمالغرب کشور نقش مهمی در تأمین نیازهای منطقه ایفا کرد.
وی یکی دیگر از چالشهای این بخش را افزایش هزینههای تولید و کاهش نقدینگی کشاورزان عنوان کرد و افزود: اکنون ۸۵ درصد محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود و تنها ۱۵ درصد آن وارداتی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به تولید برنج در کشور گفت: سالانه سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج در کشور تولید میشود، اما حدود ۹۵ درصد سویا و ذرت مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین میشود و قیمت سایر محصولات کشاورزی نیز تابع قیمت تمامشده تولید و واردات است.
در ادامه این نشست، رحیم مهردادی معاون صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت بازار اظهار کرد: خوشبختانه در حال حاضر در حوزه تولید و بازار شاهد فراوانی کالا هستیم.
وی افزود: تجارب گذشته، بهویژه در دوران جنگ تحمیلی، نشان میدهد با بهرهگیری از ظرفیتهای واردات و تأمین کالا با نرخهای مصوب و روز میتوان نیازهای بازار استان را بهطور دقیق مدیریت کرد.
مهردادی ادامه داد: این رویکرد مبتنی بر پایش مستمر بازار و استفاده از ظرفیتهای استانی، نقش مؤثری در پایداری عرضه و جلوگیری از نوسانات احتمالی ایفا کرده و همچنان به عنوان الگویی برای مدیریت هوشمندانه در شرایط حساس مدنظر قرار دارد.
همچنین صمد زمانزاده قویدل معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با قدردانی از همکاری بخش خصوصی گفت: در سالهای اخیر با حمایتهای انجامشده و مشارکت بخش خصوصی بسیاری از مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی و افزایش قیمتها بهتر مدیریت شده است.
وی با اشاره به روند حمایتهای مالی و اعتباری در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ افزود: میزان حمایتها و اعتبارات در این سالها روند افزایشی داشته و شاخصهای سرمایهگذاری و تولید نیز نشاندهنده تداوم رشد در بخش تولیدات دامی است.
زمانزاده قویدل تأکید کرد: همکاری بخش خصوصی نقش مهمی در عبور از چالشهای اقتصادی و تقویت تولید داشته و این تعامل باید در ادامه نیز تقویت شود.
در ادامه این نشست، امیرحسین بهداد معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: در جریان جنگ ۲۲ واحد مرتبط با بخش کشاورزی دچار خسارت شدند و در مجموع ۷۳ میلیارد تومان خسارت به این بخش وارد شد.
وی افزود: برخی از تولیدکنندگان نیز در جریان حملات به شهادت رسیدند.
صادق نادری صومعه معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با اشاره به پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: از شهریورماه و همزمان با آغاز به کار دولت جدید، مطالبات گندمکاران پرداخت نشده بود اما این روند طی مراحل قانونی تا آذرماه آن سال انجام شد و بعد ها هر سال سعی شده مطالبات در روند بهتری پرداخت گردد و تلاش میشود امسال مطالبات بهموقع پرداخت شود.
وی درباره اصلاح الگوی کشت نیز گفت: این موضوع یک برنامه ملی است و بر اساس استعداد و پتانسیل مناطق اجرا میشود و در مناطقی که با خشکسالی مواجه هستند، کشت برخی محصولات به مناطق دیگر منتقل خواهد شد.
فرامرز افشانی مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با اشاره به وضعیت تولیدات لبنی گفت: در حوزه لبنیات علاوه بر افزایش کمیت تولید، کیفیت محصولات و مصرف تازهخوری نیز مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین قاسم جعفروند مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به فلسفه شکلگیری جهاد سازندگی اظهار کرد: این نهاد در ابتدا با هدف خدمترسانی به مناطق محروم، توسعه روستاها و تقویت بخش کشاورزی کشور تشکیل شد.
وی افزود: برای محرومیتزدایی از چهره روستاها شکل گرفت و امروز نیز در حوزه مدیریت منابع آب اقدامات مهمی انجام شده است.
جعفروند ادامه داد: در زمینه کاهش مصرف آب کشاورزی تاکنون حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب صرفهجویی صورت گرفته و در تأمین اعتبار برای اجرای طرحهای مرتبط نیز مشکلی وجود ندارد.
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