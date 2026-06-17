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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

برگزاری آیین سنتی تعزیه‌خوانی در تهران

برگزاری آیین سنتی تعزیه‌خوانی در تهران

همزمان با فرا رسیدن ماه محرم و ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، فرهنگسرای خاوران سی‌وسومین دوره آیین سنتی و باسابقه تعزیه‌خوانی خود را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم که اکنون به یکی از باقدمت‌ترین و شاخص‌ترین رویدادهای آیینی شهر تهران تبدیل شده است، پس از سه دهه برگزاری مستمر، امسال نیز با حضور اساتید برجسته هنر شبیه‌خوانی میزبان عاشقان اهل‌بیت(ع) خواهد بود.

این آیین سنتی به سرپرستی استاد اکبر اکبری تا ۴ تیرماه ۱۴۰۵، مصادف با دهه نخست ماه محرم‌الحرام، هر روز از ساعت ۱۷ در سالن «سوم خرداد» فرهنگسرای خاوران برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای حضور در این مراسم و بهره‌مندی از فضای معنوی آن می‌توانند به نشانی میدان خراسان، خیابان خاوران، فرهنگسرای خاوران مراجعه کنند.

کد مطلب 6863332
سیده فاطمه سادات کیایی

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