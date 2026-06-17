صادقی: زنجان آماده تبدیل‌ به پایلوت ملی مدیریت پسماندهای سرب و روی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان با حضور شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، برگزار شد، با بیان اینکه زنجان با وسعتی بیش از ۲۱ هزار کیلومتر مربع در کریدور راهبردی شمال‌غرب کشور واقع شده و یکی از قطب‌های مهم صنعتی، معدنی و گردشگری ایران به شمار می‌رود، گفت: این استان در حوزه‌های مختلف تولیدی جایگاه ممتازی در کشور دارد.

وی افزود: در تولید و صادرات ترانسفورماتور قدرت، صنایع نساجی، تولید زیتون، جوجه بوقلمون و لوبیا رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین در تولید عدس، زردآلو و سیب‌زمینی رتبه سوم کشور و در تولید فندق و محصولات شیلاتی، با وجود نداشتن دسترسی به دریا، رتبه چهارم کشور را داراست.

استاندار زنجان با بیان اینکه سالانه بیش از ۲۱ هزار تن محصولات شیلاتی در استان تولید می‌شود، خاطرنشان کرد: این میزان تولید، زنجان را بالاتر از برخی استان‌های ساحلی کشور قرار داده و نشان‌دهنده ظرفیت‌های کم‌نظیر این استان در حوزه‌های مختلف اقتصادی است.



صادقی افزود: زنجان در تولید شمش سرب و روی نیز رتبه نخست کشور را در اختیار دارد و یکی از استان‌های پیشرو در این صنعت محسوب می‌شود؛ به‌طوری که بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی استان از محل صادرات این محصولات تأمین می‌شود.



صادرات محصولات زنجان به بیش از ۴۰ کشور



استاندار زنجان با اشاره به جایگاه صادراتی استان تصریح کرد: محصولات تولیدی زنجان در حال حاضر به بیش از ۴۰ کشور جهان صادر می‌شود که این موضوع بیانگر ظرفیت بالای اقتصادی و نقش مؤثر استان در توسعه منطقه شمال‌غرب کشور است.



وی در ادامه به اهمیت منابع طبیعی و تنوع زیستی استان اشاره کرد و گفت: در کنار توانمندی‌های اقتصادی، زنجان از منظر محیط‌زیستی نیز دارای جایگاهی ویژه است؛ به‌گونه‌ای که حدود ۱۳.۷ درصد از مساحت استان در قالب مناطق چهارگانه تحت مدیریت و حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارد.



ساماندهی ۱۵ میلیون تن پسماند صنایع سرب و روی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است



صادقی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مسائل زیست‌محیطی در استان‌های صنعتی اظهار کرد: جایگاه صنعتی زنجان مسئولیت ما را در قبال حفاظت از محیط‌زیست دوچندان کرده است.



وی افزود: ساماندهی و مدیریت بیش از ۱۵ میلیون تن پسماند انباشته‌شده ناشی از سال‌ها فعالیت صنایع سرب و روی، امروز نه‌تنها یک اولویت استانی بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر ملی در حوزه محیط‌زیست محسوب می‌شود.



استاندار زنجان ادامه داد: در همین راستا، ساماندهی این پسماندها به عنوان یکی از طرح‌های اولویت‌دار استان در حال پیگیری است و مطالعات تکمیلی آلایندگی، انتقال پسماندها از محدوده‌های جمعیتی و ساماندهی آن‌ها در دستور کار قرار دارد.



وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه زنجان قطب تولید سرب و روی کشور است و بیش از نیمی از درآمد ارزی صادرات استان از این صنعت حاصل می‌شود، این آمادگی وجود دارد که طرح انتقال پسماندها به لندفیل‌های استاندارد و استخراج فلزات ارزشمند از آن‌ها به عنوان یک پایلوت ملی مدیریت علمی و فناورانه پسماندهای فلزی کشور اجرا شود.



صادقی اظهار امیدواری کرد با حمایت دولت و سازمان حفاظت محیط‌زیست، این پروژه تا پایان دولت چهاردهم به نتیجه مطلوب برسد.



مدیریت پسماند، تصفیه فاضلاب و حفاظت از حیات وحش در اولویت برنامه‌های زیست‌محیطی استان زنجان



وی با اشاره به مهم‌ترین چالش‌ها و برنامه‌های زیست‌محیطی استان گفت: مدیریت اصولی پسماندهای صنایع معدنی، توسعه زیرساخت‌های تصفیه فاضلاب، مدیریت بهینه منابع آب، کنترل آلایندگی‌های صنعتی، صیانت از گونه‌های ارزشمند حیات وحش از جمله آهو، مقابله با تصرفات غیرمجاز اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرقانونی در مناطق حفاظت‌شده از مهم‌ترین موضوعاتی است که در کارگروه‌های تخصصی استان دنبال می‌شود.

استاندار زنجان تأکید کرد: مطالعات استانی نشان می‌دهد توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست الزاماً در تقابل با یکدیگر قرار ندارند و آینده توسعه کشور در گرو حرکت به سمت صنعت پاک و اقتصاد سبز است.



صادقی با اشاره به محدودیت منابع آبی و افزایش فشار بر محیط‌زیست گفت: شرایط امروز کشور ایجاب می‌کند نگاه بخشی و جزیره‌ای در مدیریت منابع کنار گذاشته شود؛ چراکه این شیوه دیگر پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای و زیست‌محیطی نیست.



وی افزود: مدیریت آب، صنعت و محیط‌زیست باید در قالب یک نظام حکمرانی یکپارچه، هماهنگ و هم‌افزا دنبال شود تا بتوان میان توسعه و حفاظت از منابع طبیعی تعادل پایدار برقرار کرد.



استاندار زنجان همچنین با اشاره به تمرکز صنایع در محور زنجان-ابهر خاطرنشان کرد: این موضوع ضرورت ارتقای نظام پایش و نظارت زیست‌محیطی را دوچندان کرده و شفافیت در پایش آلایندگی صنایع، شرط اساسی اعتماد عمومی و ارتقای حکمرانی محیط‌زیست به شمار می‌رود.



زنجان می‌تواند به قطب فناوری‌های بازیافت و نوآوری سبز تبدیل شود



وی با بیان اینکه فناوری و نوآوری می‌تواند بسیاری از چالش‌های زیست‌محیطی کشور را به فرصت تبدیل کند، گفت: تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد استفاده از فناوری‌های نوین راهکار اصلی عبور از بحران‌های زیست‌محیطی است.



صادقی تصریح کرد: زنجان نیز می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی و صنعتی خود، به پایگاه ملی توسعه فناوری‌های بازیافت، اقتصاد چرخشی و نوآوری‌های سبز تبدیل شود.



استاندار زنجان در ادامه شش مطالبه راهبردی استان در حوزه محیط‌زیست را مطرح کرد و گفت:نخست، تدوین و اجرای برنامه ملی مدیریت پسماندهای فلزی و معدنی با تعیین استان زنجان به عنوان پایلوت این برنامه است.



وی افزود: دومین مطالبه، انتخاب زنجان به عنوان پایلوت اجرای طرح هوشمندسازی محیط‌زیست و استقرار الگوی اقتصاد چرخشی در صنایع معدنی و فلزی کشور با هدف بازچرخانی مواد، کاهش آلایندگی و افزایش بهره‌وری است.



صادقی ادامه داد: سومین درخواست استان، طراحی و استقرار نظام حکمرانی یکپارچه آب، صنعت و محیط‌زیست با مشارکت دستگاه‌های ملی و استان‌های صنعتی کشور است.



وی گفت: چهارمین مطالبه، استقرار سامانه‌های پایش هوشمند و برخط آلایندگی صنایع در محور زنجان و ابهر و اتصال آن‌ها به مرکز ملی پایش محیط‌زیست است.



استاندار زنجان افزود: تکمیل زیرساخت‌های تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی و همچنین تقویت یگان حفاظت محیط‌زیست استان از طریق تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز، پنجمین مطالبه استان محسوب می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: ششمین مطالبه نیز افزایش اختیارات استان‌ها در حوزه تصمیم‌گیری‌های زیست‌محیطی به‌ویژه در موارد تعارض میان توسعه و محیط‌زیست است تا امکان دستیابی به راهکارهای متوازن و متناسب با شرایط بومی فراهم شود.