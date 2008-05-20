روزانه 30 میلیون لیتر به تولید بنزین کشور افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امین الله اسکندری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر 70 درصد بنزین مورد نیاز کشور از داخل تامین می شود، افزود: در سال گذشته روزانه 44 میلیون لیتر بنزین در کشور تولید شد.

وی از افزایش تولید روزانه بنزین کشور به 45 میلیون و 600 هزار لیتر در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: متوسط مصرف بنزین در سال گذشته 66 میلیون لیتر بوده که 30 درصد این میزان از خارج تامین شده است.

مدیر امور پالایش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در بخش دیگری از سخنانش مصرف نفت گاز در کشور را بیش از 86 میلیون لیتر در روز ذکر و خاطرنشان کرد: 89 درصد این میزان از پالایشگاه های موجود تولید و مابقی نیز از خارج تامین شده است.

اسکندری با بیان اینکه در سال جاری پالایشگاهها مکلف شده اند روزانه 77 میلیون لیتر گازوئیل تولید کنند، اضافه کرد: در بخش تولید نفت سفید قدرت مانور بیشتر است و کل نفت سفید مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود.

وی از اجرای 7 طرح برای توسعه ، افزایش ظرفیت و کیفی سازی محصولات در پالایشگاههای کشور خبر داد و اضافه کرد: امسال تصفیه روزانه یک میلیون 650 هزار بشکه نفت خام در دستور کار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی قرار دارد.

مدیر امور پالایش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ارتقا و افزایش کیفیت بنزین در پالایشگاه آبادان را یکی از پروژه های در دست اجرا عنوان و تاکید کرد: اجرای این طرح در سال 85 آغازشده و انتظار می رود تا سال آینده به بهره برداری برسد.

وی پیشرفت پروژه پالایشگاه آبادان را 43 درصد ذکر کرد و افزود: طرح افزایش 75 هزار بشکه ای ظرفیت در پالایشگاه اراک با پیشرفت فیزیکی 20 درصد از سال 85 آغاز شده و امیدواریم تا 2سال آینده به بهره برداری می رسد.

به گفته وی بحث کیفی سازی محصولات و افزایش تولید بنزین نیز از سال 85 در پالایشگاه اصفهان شروع شده و این پروژه در سال 88 به بهره برداری می رسد.

اسکندری همچنین از بهره برداری از فاز نخست افزایش ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاه بندر عباس خبر داد و تصریح کرد: عملیات اجرایی فاز 2 این پالایشگاه تا یک ماه آینده آغاز خواهد شد.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه پروژه ارتقای کیفیت و افزایش تولید بنزین در پالایشگاههای تبریز و تهران در حال اجرا است خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت پالایشگاه لاوان از 30 هزار به 50 هزار بشکه از دیگر طرحهای در دست اجرا در راستای توسعه و بهسازی پالایشگاهها است.

به گفته اسکندری برای توسعه و بهسازی پالایشگاههای موجود تاکنون 7 میلیارد دلار هزینه شده است و پیش بینی می شود در پایان اجرای این طرحها 30 میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین کشور افزوده شود.