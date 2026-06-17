به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه و همزمان با نودوهشتمین ویژه‌برنامه به احترام مردم اصفهان، مجموعه‌ای از طرح‌های زیرساختی و خدماتی در سازمان آرامستان‌های شهرداری اصفهان از جمله معراج‌الشهدا، حسینیه شهدا، ساختمان و تجهیزات مدیریت بحران، نیروگاه دانش‌بنیان برق‌آبی ۱۲ کیلوواتی و نیروگاه خورشیدی ۸۰ کیلوواتی به بهره‌برداری رسید.

علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان در این مراسم با اشاره به جایگاه آرامستان‌ها در نظام خدمات شهری اظهار کرد: در یک شهر مناسب برای زندگی، همه عناصر حیات اجتماعی باید در بالاترین سطح کیفیت به شهروندان خدمت‌رسانی کنند و زیرساخت‌های شهری از آغاز زندگی تا پایان آن باید پاسخگوی نیازهای مردم باشد.

وی با بیان اینکه مجموعه باغ رضوان از نظر وسعت، کیفیت خدمات، نظم و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در شمار شاخص‌ترین آرامستان‌های کشور قرار دارد، افزود: طی سال‌های اخیر گام‌های مؤثری برای هوشمندسازی خدمات این مجموعه برداشته شده و بخش مهمی از فرآیندهای خدمت‌رسانی به شهروندان با استفاده از فناوری‌های نوین انجام می‌شود.

شهردار اصفهان با اشاره به خدمات الکترونیکی این مجموعه تصریح کرد: شهروندان اکنون می‌توانند از طریق تلفن همراه و سامانه‌های الکترونیکی، مراحل مختلف تشییع و تدفین را به‌صورت لحظه‌ای پیگیری کرده و بدون مراجعه حضوری بسیاری از خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند؛ اقدامی که موجب کاهش سردرگمی خانواده‌ها و افزایش کیفیت خدمات شده است.

قاسم‌زاده همچنین با اشاره به نقش فرهنگی باغ رضوان بیان کرد: این مجموعه در کنار تخت فولاد به تدریج جایگاه ویژه‌ای در حافظه تاریخی و فرهنگی اصفهان یافته و وجود قطعات ویژه نام‌آوران، شهدا و ایثارگران به هویت فرهنگی آن افزوده است.

توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و معنوی در کنار پروژه‌های شهری

احمد شریعتی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این آیین با اشاره به اهمیت پروژه‌های افتتاح شده گفت: فضاهایی مانند معراج‌الشهدا و حسینیه شهدا صرفاً سازه‌های عمرانی نیستند، بلکه با هدف پاسداشت کرامت انسانی و تکریم خانواده‌های داغدار طراحی شده‌اند و کارکردی فرهنگی و معنوی دارند.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان سازمان آرامستان‌های شهرداری اصفهان در شرایط سخت و رخدادهای ویژه اظهار کرد: کارکنان باغ رضوان در بسیاری از مواقع با روحیه‌ای جهادی و ایثارگرانه و حتی دور از خانواده، مسئولیت سنگین خدمت‌رسانی به شهروندان را بر عهده داشته‌اند.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین بر رویکرد متوازن مدیریت شهری در توسعه پروژه‌ها تأکید کرد و افزود: در کنار اجرای طرح‌های اقتصادی و گردشگری، پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های مدیریت شهری دارند.

شریعتی با اشاره به راه‌اندازی نخستین نیروگاه برق‌آبی در مجموعه باغ رضوان گفت که استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصصان داخلی در اجرای این طرح، گامی مهم در مسیر توسعه انرژی‌های پاک و تحقق اهداف توسعه پایدار شهری محسوب می‌شود.

توسعه انرژی‌های پاک و زیرساخت‌های بحران در آرامستان اصفهان

مهدی بقایی معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان نیز در این مراسم اظهار کرد: طی سال‌های اخیر علاوه بر مأموریت‌های اجرایی، رویکردهای اجتماعی و فرهنگی نیز به فعالیت‌های سازمان آرامستان‌ها افزوده شده است.

وی با اشاره به اهمیت توجه به مفاهیمی همچون فرهنگ نذر و وقف، یادآوری معاد و اصلاح فرهنگ سوگواری افزود: در گذشته به دلیل وجود آرامستان‌های محلی در بافت شهر، این مفاهیم در زندگی روزمره شهروندان حضور پررنگ‌تری داشت اما امروز نیازمند بازآفرینی و تقویت این رویکردها هستیم.

بقایی با بیان اینکه تحقق شعار شهر زندگی از سال ۱۴۰۲ به سازمان آرامستان‌ها واگذار شده است، ادامه داد: در همین راستا حفاظت از محیط زیست و ارتقای کیفیت زیست شهری در اولویت برنامه‌های این مجموعه قرار گرفته است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان همچنین از بهره‌برداری نخستین نیروگاه برق‌آبی دانش‌بنیان شهرداری اصفهان با ظرفیت ۱۲ کیلووات خبر داد و گفت: این پروژه با هدف استفاده از ظرفیت‌های موجود شهری برای تولید انرژی پاک اجرا شده است.

وی افزود: همزمان با این طرح، ۸۰ کیلووات ظرفیت جدید تولید برق خورشیدی نیز به زیرساخت‌های سازمان آرامستان‌ها افزوده شده و توسعه فناوری‌های هوشمند در بخش‌های مختلف این مجموعه با جدیت ادامه دارد.

باغ رضوان در مسیر تبدیل شدن به قطب انرژی پاک

سید ابراهیم حسینی مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری اصفهان نیز در این مراسم اظهار کرد: پروژه‌های بهره‌برداری شده در دو محور اصلی مدیریت بحران و توسعه زیرساخت‌های سازمانی تعریف شده‌اند.

وی با اشاره به راه‌اندازی مجموعه معراج‌الشهدا گفت: نبود فضای متمرکز برای ارائه خدمات مرتبط با شهدا یکی از خلأهای مهم سال‌های گذشته در باغ رضوان بود که اکنون با راه‌اندازی این مرکز برطرف شده است.

به گفته حسینی، در این مجموعه دستگاه‌هایی همچون پزشکی قانونی، بنیاد شهید، ثبت احوال و یگان‌های مختلف نظامی و انتظامی در کنار یکدیگر مستقر شده‌اند تا فرایند خدمت‌رسانی به خانواده‌ها با هماهنگی و سرعت بیشتری انجام شود.

مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری اصفهان همچنین از طراحی و بهره‌برداری خودروی تخصصی «طهورا» برای انجام فرآیند تغسیل خارج از محیط آرامستان به عنوان یکی از ابتکارات این مجموعه یاد کرد.

وی در ادامه به پروژه‌های حوزه انرژی اشاره کرد و افزود: نیروگاه برق‌آبی ۱۲ کیلوواتی باغ رضوان با استفاده از ظرفیت خروجی مخزن ۵۵ هزار مترمکعبی و با مشارکت یک شرکت دانش‌بنیان راه‌اندازی شده است.

حسینی تأکید کرد: با بهره‌برداری از این طرح، امکان تولید شبانه‌روزی برق فراهم شده و این مدل می‌تواند در سایر نقاط شهری نیز توسعه یابد. وی افزود که در کنار این پروژه، ظرفیت تولید انرژی خورشیدی سازمان آرامستان‌های شهرداری اصفهان به ۶۳۰ کیلووات افزایش یافته است.