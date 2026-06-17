مادر سردار شهید رفیعیان بهابادی به فرزند شهیدش پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر مرحومه حاجیه فاطمه رفیعی، مادر سردار رشید اسلام شهید محمد رفیع رفیعیان بهابادی، عصر چهارشنبه با حضور مسئولان شهرستان، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مردم شهیدپرور بهاباد برگزار شد.

در این مراسم که با حضور امام جمعه، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و اقشار مختلف مردم برگزار شد، پیکر این بانوی مؤمن و صبور تا بهشت محمدی بهاباد تشییع و پس از اقامه نماز، در این مکان به خاک سپرده شد.

این مادر فداکار پس از سال‌ها صبر و بردباری، در سن ۹۰ سالگی و بر اثر بیماری و کهولت سن، دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سردار شهید محمد رفیع رفیعیان، مسئول آماد و پشتیبانی تیپ مستقل ۱۸ الغدیر یزد، رادمردی از این قبیله آسمانی بود. وی در سال ۱۳۴۰ شمسی در بهاباد یزد دیده به جهان گشود و دوران کودکی را در فضایی روحانی سپری کرد و وجودش را با باران رحمت ائمه معصومین (ع) مصفا نمود.

او تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در بهاباد به پایان رسانید و جهت ادامه تحصیل راهی یزد شد و در یکی از هنرستان‌های این شهر مشغول به تحصیل شد. سال‌های پایان تحصیلات او مصادف با اوج‌گیری مبارزات ملت مسلمان ایران علیه رژیم ستم‌شاهی بود.

شهید رفیعیان نیز تحت رهبری‌های رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و ارشادات و راهنمایی‌های روحانیت معظم، به‌ویژه چهارمین شهید محراب حضرت آیت‌الله صدوقی (ره)، نقش خود را به‌خوبی در انقلاب ایفا نمود و با پخش اعلامیه‌ها، نوارهای سخنرانی امام (ره) و شرکت در مراسم راهپیمایی و تظاهرات در یزد و بهاباد به ادای دین پرداخت؛ این فعالیت‌ها تا پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ادامه داشت.

با پیروزی انقلاب و تشکیل نهاد مقدس «جهاد سازندگی»، شهید رفیعیان در این ارگان انقلابی مشغول به خدمت شد و به همراه دیگر جهادگران، برای زدودن چهره فقر و محرومیت از سیمای روستاهای استان یزد همت گماشت. با آغاز تهاجم وحشیانه رژیم بعث عراق به کشور، تاب ماندن در شهر و دیار را نداشت و عازم جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شد.

وی به انجام این وظیفه اکتفا نکرد و با عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خیل عظیم پاسداران پیوست. شهید رفیعیان در طول خدمت در سپاه، مسئولیت‌های گوناگونی از جمله مسئولیت خدمات سپاه یزد، مسئولیت تدارکات سپاه یزد و مسئولیت تدارکات و لجستیک تیپ مستقل ۱۸ الغدیر را بر عهده داشت؛ به‌طوری‌که رزمندگان استان یزد در یگان الغدیر، هیچ‌گاه تلاش‌ها و خدمات ارزشمند این سردار را در صحنه‌های نبرد از یاد نخواهند برد.

عشق و علاقه این دلاورمرد به حضور در کنار رزمندگان سبب شد تا در سال‌های آخر زندگی پربارش، به همراه خانواده در اهواز ساکن شود. سرانجام در روز اول بهمن سال ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی کربلای ۵ و در سرزمین شلمچه، به همراه چند تن از همرزمانش بر اثر اصابت ترکش گلوله دشمن، در سن ۲۵ سالگی مرغ جانش از قفس تن پرواز کرد و روحش در جوار رحمت الهی سکنی گزید.