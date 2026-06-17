۴ کیلومتر از محور کوهدشت - زانوگه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در جریان بازدید از پروژه چهارخطه کوهدشت - «زانوگه»، اظهار کرد: عملیات زیرسازی واریانت «چنار» پیشرفت مناسبی داشته و در حال حاضر اجرای لایه نهایی بیس در دست انجام است.
وی افزود: پیشبینی میشود تا اواخر تیرماه سال جاری عملیات زیرسازی این پروژه به طور کامل به پایان برسد و مسیر برای اجرای آسفالت آماده شود.
معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به بهرهبرداری از بخشی از محور کوهدشت - «زانوگه»، گفت: چهار کیلومتر از این محور که عملیات آسفالت آن تکمیل شده بود، امروز طی مراسمی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
مجیدی، افزود: عملیات اجرایی قطعه دوم این محور به طول پنج کیلومتر آغاز شده و هماکنون حدود ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی با بیان اینکه تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران میتواند به افزایش سرعت اجرای پروژه کمک کند، عنوان کرد: انتظار میرود با فراهمشدن شرایط لازم و استفاده از فرصت مناسب آبوهوایی، روند اجرایی پروژه با شتاب بیشتری دنبال شده و مطابق برنامه زمانبندی به بهرهبرداری برسد.
معاون عمرانی استانداری لرستان، تصریح کرد: مطالعات و برآوردهای مربوط به پنج کیلومتر پایانی این محور نیز انجام شده و در حال حاضر فرایند اخذ مجوز از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در حال پیگیری است.
مجیدی، تصریح کرد: پس از دریافت مجوزهای لازم، عملیات مناقصه و انتخاب پیمانکار برای اجرای پنج کیلومتر پایانی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: محور کوهدشت - «زانوگه» از جمله مصوبات سفر ریاستجمهوری به استان لرستان است و از اعتبارات مناسبی برخوردار بوده و تکمیل آن در اولویت برنامههای اداره کل راه و شهرسازی استان قرار دارد.
نظر شما