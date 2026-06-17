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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۳

دنیامالی از اردوی تیم ملی جوجیتسو بازدید کرد

دنیامالی از اردوی تیم ملی جوجیتسو بازدید کرد

وزیر ورزش و جوانان با حضور در آکادمی ملی المپیک از اردوی تیم ملی جوجیتسو بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازدید احمد دنیامالی وزیر ورزش از اردوی تیم ملی جوجیتسو امروز (چهارشنبه ۲۷ خرداد) انجام شد.

در این بازدید دنیامالی ضمن گفتگو با کادر فنی و ملی‌پوشان در جریان روند آماده‌سازی تیم ملی قرار گرفت.

محمدحسن رستمیان رئیس انجمن جوجیتسو نیز در این بازدید توضیحاتی را درخصوص شرایط تیم ملی به وزیر ورزش و جوانان ارائه کرد.

سیدمحمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای نیز در این دیدار دکتر دنیامالی را همراهی کرد.

لازم به ذکر است که تیم ملی جوجیتسو اواخر تیرماه در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی قزاقستان حضور خواهد داشت.

وزیر ورزش از اردوی تیم ملی جوجیتسو بازدید کرد

کد مطلب 6863550

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