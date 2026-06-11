شیرخوارگاه معتضدی الگوی موفق خدمات تخصصی کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه محسن مروی معاون امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور به همراه محسن توانا رئیس اداره املاک و مستغلات این سازمان و مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه از مرکز شیرخوارگاه معتضدی بازدید کردند.

در جریان این بازدید، موضوعات مختلف مرتبط با فعالیت‌های مرکز از جمله روند رسیدگی به پرونده‌های فرزندخواندگی، فرآیندهای مربوط به ارجاعات قانونی و نحوه اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های سازمانی مورد بررسی قرار گرفت.

مسئولان سازمان بهزیستی کشور همچنین با حضور در بخش‌های مختلف این مجموعه، از نزدیک در جریان خدمات تخصصی ارائه شده به کودکان قرار گرفتند و روند اجرای برنامه‌های مراقبتی، حمایتی، آموزشی و توانمندسازی را ارزیابی کردند.

در ادامه این بازدید، کیفیت خدمات ارائه‌شده به کودکان، رعایت استانداردهای تخصصی، وضعیت نگهداری و مراقبت از مددجویان و همچنین انسجام فرآیندهای اجرایی مرکز مورد بررسی قرار گرفت.

بازدیدکنندگان ضمن گفت‌وگو با کارکنان و مسئولان شیرخوارگاه معتضدی، تلاش‌ها و اقدامات انجام شده در راستای ارتقای سطح خدمات به کودکان تحت حمایت را مثبت ارزیابی کردند.

معاون امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور و هیئت همراه در پایان این بازدید با ابراز رضایت از عملکرد مجموعه، شیرخوارگاه معتضدی را یکی از مراکز موفق در ارائه خدمات تخصصی به کودکان تحت پوشش بهزیستی دانستند و بر تداوم حمایت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات در این مرکز تأکید کردند.