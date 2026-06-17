به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری عصر چهارشنبه در جلسه کمیته اقتصاد دیجیتال استان با تأکید بر اهمیت اقتصاد دیجیتال در برنامه‌های توسعه‌ای کشور گفت: این حوزه به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری کمتر و امکان ایجاد کسب‌وکار با حداقل امکانات، یکی از پیشران‌های مهم اشتغال‌زایی است.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد دیجیتال از محورهای کلیدی برنامه هفتم توسعه کشور است، افزود: باید نگاه ویژه‌تری به این حوزه در سطح استان‌ها وجود داشته باشد.

ظرفیت‌های انسانی و فناورانه کردستان

ازهاری با بیان اینکه کردستان از ظرفیت جوانان خلاق و متخصص برخوردار است، گفت: شکل‌گیری مراکز رشد، پارک علم و فناوری و اجرای طرح‌های هوشمندسازی در بخش‌های کشاورزی و دامپروری از اقدامات مهم استان در سال‌های گذشته بوده است.

معاون اقتصادی استاندار کردستان از اختصاص ۱۷ هکتار زمین برای توسعه پارک علم و فناوری خبر داد و افزود: برای تکمیل این مجموعه، تأمین ردیف اعتباری ملی و ایجاد زیرساخت‌های لازم ضروری است.

وی همچنین بر لزوم احداث برج فناوری و آزمایشگاه هوش مصنوعی در استان تأکید کرد و گفت: این پروژه‌ها می‌تواند زمینه رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه زیست‌بوم نوآوری را فراهم کند.

حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری

ازهاری با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده در استان اظهار کرد: در سال‌های اخیر حدود یک هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال تسهیلات برای طرح‌های دانش‌بنیان پرداخت شده است.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های مرزی کردستان افزود: اتصال استان به کریدورهای ارتباطی و انتقال داده در منطقه می‌تواند جایگاه کردستان را در اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات ارتقا دهد.