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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۳

ضرورت تسریع در ایجاد زیرساخت‌های فناوری در کردستان

ضرورت تسریع در ایجاد زیرساخت‌های فناوری در کردستان

سنندج- معاون امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: اقتصاد دیجیتال از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه است و برای دستیابی به این مهم باید ایجاد زیرساخت‌های فناوری در استان تسریع یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری عصر چهارشنبه در جلسه کمیته اقتصاد دیجیتال استان با تأکید بر اهمیت اقتصاد دیجیتال در برنامه‌های توسعه‌ای کشور گفت: این حوزه به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری کمتر و امکان ایجاد کسب‌وکار با حداقل امکانات، یکی از پیشران‌های مهم اشتغال‌زایی است.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد دیجیتال از محورهای کلیدی برنامه هفتم توسعه کشور است، افزود: باید نگاه ویژه‌تری به این حوزه در سطح استان‌ها وجود داشته باشد.

ظرفیت‌های انسانی و فناورانه کردستان

ازهاری با بیان اینکه کردستان از ظرفیت جوانان خلاق و متخصص برخوردار است، گفت: شکل‌گیری مراکز رشد، پارک علم و فناوری و اجرای طرح‌های هوشمندسازی در بخش‌های کشاورزی و دامپروری از اقدامات مهم استان در سال‌های گذشته بوده است.

معاون اقتصادی استاندار کردستان از اختصاص ۱۷ هکتار زمین برای توسعه پارک علم و فناوری خبر داد و افزود: برای تکمیل این مجموعه، تأمین ردیف اعتباری ملی و ایجاد زیرساخت‌های لازم ضروری است.

وی همچنین بر لزوم احداث برج فناوری و آزمایشگاه هوش مصنوعی در استان تأکید کرد و گفت: این پروژه‌ها می‌تواند زمینه رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه زیست‌بوم نوآوری را فراهم کند.

حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری

ازهاری با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده در استان اظهار کرد: در سال‌های اخیر حدود یک هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال تسهیلات برای طرح‌های دانش‌بنیان پرداخت شده است.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های مرزی کردستان افزود: اتصال استان به کریدورهای ارتباطی و انتقال داده در منطقه می‌تواند جایگاه کردستان را در اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات ارتقا دهد.

کد مطلب 6863618

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