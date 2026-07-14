به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه عصر سه شنبه در نشست بررسی تدوین سند تحول دیجیتال استان سمنان در محل استانداری با اشاره به ظرفیت‌های علمی، صنعتی و اقتصادی استان اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور باید به ۱۰ درصد برسد و این شاخص اکنون به حدود ۷.۱۴ درصد رسیده است.

وی افزود: استان سمنان باید تا پایان اجرای برنامه هفتم توسعه، سهمی فراتر از میانگین کشور در اقتصاد دیجیتال داشته باشد و با وجود برخی محدودیت‌ها، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال در استان با سرعت مطلوبی در حال انجام است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با بیان اینکه آثار این توسعه باید در شاخص‌های اقتصادی استان نیز نمایان شود، یادآور شد: زیرساخت‌های ایجادشده زمانی اثربخش خواهند بود که به افزایش بهره‌وری، رشد تولید و ارتقای کیفیت خدمات در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شوند.

دهرویه با تأکید بر اینکه سند تحول دیجیتال استان باید بر پایه مزیت‌های نسبی سمنان تدوین شود، تصریح کرد: بخش‌های معدن و کشاورزی از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان هستند و می‌بایست در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با تحول دیجیتال، جایگاه ویژه‌ای داشته باشند.

وی همچنین آموزش را یکی از ارکان اصلی تحقق اقتصاد دیجیتال دانست و اظهار کرد: برای ارتقای دانش عمومی و تخصصی در این حوزه، باید برنامه‌های آموزشی هدفمند برای اقشار مختلف جامعه و فعالان اقتصادی تدوین و اجرا شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به نقش مدیران در اجرای برنامه‌های تحول دیجیتال خاطرنشان کرد: آشنایی مدیران دستگاه‌های اجرایی با آخرین دستاوردها و فناوری‌های نوین، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر خواهد بود و تغییر نگرش مدیریتی، مهم‌ترین گام در مسیر تحقق تحول دیجیتال و توسعه پایدار استان به شمار می‌رود.