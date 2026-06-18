به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، اما محققان معتقدند که یکی از مهمترین خطرات سلامتی ناشی از دیابت، خیلی موردتوجه قرار نگرفته است.
طبق یک مطالعه جدید، عفونتها باید به عنوان یک خطر عمده سلامتی برای هر فرد مبتلا به دیابت در نظر گرفته شوند.
محققان گزارش دادند که افراد مبتلا به دیابت نوع ۱، دیابت نوع ۲ یا حتی پیشدیابت در معرض خطر بیشتر ابتلا به عفونتهای جدی هستند.
«جولیا کریچلی»، محقق ارشد و استاد اپیدمیولوژی در سیتی سنت جورج دانشگاه لندن، گفت: «عفونتها یک خطر عمده سلامتی در سراسر طیف دیابت بوده و از دید پنهان هستند. آنها شایع، جدی و اغلب قابل پیشگیری هستند، اما اکثراً در دستورالعملهای بالینی وجود ندارند.»
کریچلی در یک نشست خبری گفت: «تعداد افراد مبتلا به دیابت در سراسر جهان به طرز خطرناکی در حال افزایش است و اگر خطر عفونت را به عنوان بخش اصلی مراقبت از دیابت در نظر نگیریم، یک ضرر محسوب میشود. این موضوع نمیتواند یک موضوع فرعی باشد.»
برای مطالعه جدید، محققان میزان عفونت بیش از ۸۰۰ هزار فرد مبتلا به دیابت یا پیشدیابت را تجزیه و تحلیل کردند و آنها را با بیش از ۱ میلیون فرد سالم که بر اساس سن، جنس و قومیت با آنها مطابقت داشتند، مقایسه کردند.
نتایج نشان داد که افراد مبتلا به دیابت به طور قابل توجهی بیشتر در معرض خطر عفونتهای درمان شده توسط پزشک اولیه یا عفونتهای شدید که آنها را به بیمارستان بکشاند، قرار دارند:
- افراد مبتلا به دیابت نوع ۱، ۸۱ درصد بیشتر در معرض خطر عفونت تحت درمان و بیش از سه برابر بیشتر در معرض خطر بستری شدن به دلیل عفونت بودند.
- افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ ۵۱ درصد بیشتر در معرض عفونت درمان شده توسط پزشک خود و تقریباً دو برابر بیشتر در معرض خطر بستری شدن در بیمارستان بودند.
- افراد مبتلا به پیشدیابت، ۳۵ درصد بیشتر در معرض خطر عفونت تحت درمان پزشک و ۳۳ درصد بیشتر در معرض خطر بستری شدن در بیمارستان بودند.
محققان دریافتند که در مجموع، عفونتها سومین علت اصلی مرگ و میر در بین افراد مبتلا به دیابت نوع ۲، پس از بیماری قلبی و سرطان، بودند.
ذاتالریه و سایر بیماریهای دستگاه تنفسی تحتانی شایعترین عفونتهایی بودند که بیماران مبتلا به دیابت نوع ۱ و نوع ۲ به خاطر آن در بیمارستان بستری می شدند.
محققان دریافتند که سپسیس و عفونتهای دستگاه تنفسی تحتانی نیز شایعترین علت مرگ ناشی از عفونت در بین افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ بودند.
سطح قند خون با افزایش خطر عفونت مرتبط بود:
- برای افراد مبتلا به دیابت نوع ۱، قند خون متوسط بالاتر منجر به افزایش خطر عفونت شد.
- برای افراد مبتلا به دیابت نوع ۲، نوسان سطح قند خون با عفونتهای شدیدی که نیاز به بستری شدن در بیمارستان داشتند، مرتبط بود.
کریچلی گفت: «با بهروزرسانی دستورالعملها در مقیاس جهانی، این امر آگاهی کارکنان مراقبتهای بهداشتی را افزایش میدهد تا به تشخیص زودهنگام و مداخله سریع کمک کند، که به کاهش بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر قابل اجتناب کمک میکند.»
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