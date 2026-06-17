نوری قزلجه: تولیدات کشاورزی از ۲۸ به ۱۳۹ میلیون تن رسید

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، در مراسم گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی در مرقد مطهر امام خمینی(ره) اظهار کرد: مجموع تولیدات کشاورزی کشور شامل محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۸ میلیون تن بود که این میزان در سال ۱۴۰۴ به ۱۳۹ میلیون تن افزایش یافته است.

وی افزود: این رشد حدود ۴۳۵ درصدی در شرایطی محقق شده که کشور با محدودیت منابع آبی مواجه بوده و میزان آب در دسترس نسبت به دهه‌های گذشته کاهش یافته است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی تصریح کرد: متوسط عملکرد تولیدات زراعی از ۲.۷ تن در هکتار پیش از انقلاب به ۶.۸ تن در هکتار رسیده که حاصل توسعه تحقیقات، فعالیت‌های علمی و تلاش‌های جهادی در این بخش است.

نوری ادامه داد: تولید گندم از حدود چهار میلیون تن در سال ۱۳۵۶ به بیش از ۱۶ میلیون تن در برخی سال‌ها رسیده و رشد ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده است.

وی افزود: تولید شیر خام نیز از ۲.۶ میلیون تن به ۱۳ میلیون تن افزایش یافته و تولید گوشت مرغ از ۱۶۵ هزار تن به حدود سه میلیون تن رسیده است.

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود جهاد سازندگی را یکی از مهم‌ترین ابتکارات امام خمینی(ره) دانست و گفت: این نهاد با سازماندهی ظرفیت‌های مردمی، نقش مهمی در توسعه مناطق محروم، پیشرفت کشور و پشتیبانی از دوران دفاع مقدس ایفا کرد.

نوری همچنین با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: در دوران جنگ اخیر هیچ‌گونه اختلالی در تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور ایجاد نشد و دشمن در دستیابی به اهداف خود در این حوزه ناکام ماند.