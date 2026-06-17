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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۶

تجلی مواسات حسینی در البرز؛

توزیع ۲۰۰ بسته معیشتی به همت موقوفات حاجی‌ترخانی

توزیع ۲۰۰ بسته معیشتی به همت موقوفات حاجی‌ترخانی

کرج ـــ موقوفه گلشهر و موقوفه شهدا در البرز به مناسبت محرم، ۲۰۰ بسته معیشتی به ارزش ۶ میلیارد ریال میان خانواده‌های شهدا، جانبازان و نیازمندان توزیع می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و آغاز ماه محرم، موقوفه عام گلشهر (شادروان حاج علی حاجی‌ترخانی) با همراهی موقوفه شهدا (شادروان حاج کاظم حاجی‌ترخانی)، در راستای اجرای نیات واقفان و تداوم فعالیت‌های عام‌المنفعه خود، اقدام به تهیه و توزیع ۲۰۰ بسته معیشتی به ارزش بالغ بر ۶ میلیارد ریال میان خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و دیگر اقشار نیازمند استان البرز می‌کند.

این بسته‌های معیشتی شامل ۱۳ قلم کالای اساسی و مورد نیاز خانوار بوده و با هدف حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و ترویج فرهنگ مواسات و همدلی در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) توزیع خواهد شد.

علیرضا حاجی‌ترخانی، مدیر اجرایی موقوفه عام گلشهر، ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار داشت: «ماه محرم، ماه ایثار، فداکاری، همدلی و توجه به کرامت انسانی است. موقوفات خانواده حاجی‌ترخانی نیز در مسیر عمل به نیات خیرخواهانه واقفان و با الهام از فرهنگ عاشورا، تلاش می‌کنند بخشی از نیازهای معیشتی خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و سایر اقشار نیازمند را تأمین کنند.»

وی افزود: «خدمت به مردم، به‌ویژه خانواده‌های معزز شهدا و اقشار آسیب‌پذیر جامعه، از مهم‌ترین رویکردهای این موقوفات بالاخص موقوفه شهدا است و اجرای چنین طرح‌هایی در مناسبت‌های مذهبی و ملی، در راستای تحقق اهداف عام‌المنفعه و خیرخواهانه موقوفات دنبال می‌شود.»

مدیر اجرایی موقوفه عام گلشهر همچنین تأکید کرد: «فرهنگ عاشورا تنها در سوگواری خلاصه نمی‌شود، بلکه دستگیری از نیازمندان، یاری محرومان و گره‌گشایی از مشکلات مردم از مهم‌ترین آموزه‌های مکتب سیدالشهدا (ع) است و موقوفات خانواده حاجی‌ترخانی تلاش می‌کنند این آموزه‌ها را در عرصه عمل محقق سازند.»

گفتنی است موقوفه عام گلشهر طی سال‌های گذشته نیز در قالب پویش‌های مختلف حمایتی و معیشتی، خدمات گسترده‌ای در حوزه کمک به نیازمندان، حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار، امور فرهنگی و ترویج معارف دینی در سطح استان البرز و سایر مناطق کشور ارائه کرده است. این اقدام نیز در قالب پویش «باران مهر ۳۵» از سلسله پویش های باران مهر موقوفه عام گلشهر در استان البرز انجام می شود.

کد مطلب 6863633

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