به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و آغاز ماه محرم، موقوفه عام گلشهر (شادروان حاج علی حاجی‌ترخانی) با همراهی موقوفه شهدا (شادروان حاج کاظم حاجی‌ترخانی)، در راستای اجرای نیات واقفان و تداوم فعالیت‌های عام‌المنفعه خود، اقدام به تهیه و توزیع ۲۰۰ بسته معیشتی به ارزش بالغ بر ۶ میلیارد ریال میان خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و دیگر اقشار نیازمند استان البرز می‌کند.

این بسته‌های معیشتی شامل ۱۳ قلم کالای اساسی و مورد نیاز خانوار بوده و با هدف حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و ترویج فرهنگ مواسات و همدلی در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) توزیع خواهد شد.

علیرضا حاجی‌ترخانی، مدیر اجرایی موقوفه عام گلشهر، ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار داشت: «ماه محرم، ماه ایثار، فداکاری، همدلی و توجه به کرامت انسانی است. موقوفات خانواده حاجی‌ترخانی نیز در مسیر عمل به نیات خیرخواهانه واقفان و با الهام از فرهنگ عاشورا، تلاش می‌کنند بخشی از نیازهای معیشتی خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و سایر اقشار نیازمند را تأمین کنند.»

وی افزود: «خدمت به مردم، به‌ویژه خانواده‌های معزز شهدا و اقشار آسیب‌پذیر جامعه، از مهم‌ترین رویکردهای این موقوفات بالاخص موقوفه شهدا است و اجرای چنین طرح‌هایی در مناسبت‌های مذهبی و ملی، در راستای تحقق اهداف عام‌المنفعه و خیرخواهانه موقوفات دنبال می‌شود.»

مدیر اجرایی موقوفه عام گلشهر همچنین تأکید کرد: «فرهنگ عاشورا تنها در سوگواری خلاصه نمی‌شود، بلکه دستگیری از نیازمندان، یاری محرومان و گره‌گشایی از مشکلات مردم از مهم‌ترین آموزه‌های مکتب سیدالشهدا (ع) است و موقوفات خانواده حاجی‌ترخانی تلاش می‌کنند این آموزه‌ها را در عرصه عمل محقق سازند.»

گفتنی است موقوفه عام گلشهر طی سال‌های گذشته نیز در قالب پویش‌های مختلف حمایتی و معیشتی، خدمات گسترده‌ای در حوزه کمک به نیازمندان، حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار، امور فرهنگی و ترویج معارف دینی در سطح استان البرز و سایر مناطق کشور ارائه کرده است. این اقدام نیز در قالب پویش «باران مهر ۳۵» از سلسله پویش های باران مهر موقوفه عام گلشهر در استان البرز انجام می شود.