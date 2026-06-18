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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۵

دستگیری سارق سیم و کابل مخابراتی در سرعین

دستگیری سارق سیم و کابل مخابراتی در سرعین

اردبیل- فرمانده انتظامی شهرستان سرعین از دستگیری سارق  سیم و کابل مخابراتی در عملیات ماموران پلیس آگاهی و یگان امداد این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدصابر ابراهیمی اظهار کرد : درپی دریافت چند گزارش مبنی بر سرقت سیم و کابل مخابراتی در شهرستان سرعین بررسی موضوع باهدف شناسایی سارق یا سارقان و کشف سرقت ها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، سارقی در این خصوص شناسایی و با تلاش ماموران پلیس آگاهی و یگان امداد این شهرستان درمسیر روستای "کنزق" شهرستان سرعین دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سرعین با اشاره به اینکه سارق به ۱۲ فقره سرقت سیم کابل مخابراتی اعتراف نموده گفت: ارزش اموال کشف شده از سارق حدود ۲ میلیارد ریال بوده و سارق با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی گردید.

سرهنگ ابراهیمی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیت توسط افراد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

کد مطلب 6863913

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