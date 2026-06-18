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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۲۶

تنها ۵ دقیقه دعا به کاهش درد و اضطراب کمک می‌کند

تنها ۵ دقیقه دعا به کاهش درد و اضطراب کمک می‌کند

طبق یک مطالعه جدید از دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند، ۵ دقیقه دعا می‌تواند در کاهش درد و اضطراب موثر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، «جاشوا براون»، استاد دانشگاه ایندیانا و مدیر و بنیانگذار موسسه تحقیقات پزشکی جهانی و یکی از نویسندگان این مقاله، گفت: «دعا کردن صرف نظر از ایمان داشتن یا بی‌ایمانی بیمار مؤثر بود. یافته‌های ما به تحقیقاتی که نشان می‌دهد چگونه دعا عملکرد مغز را به روش‌هایی که سلامت را ارتقا می‌دهد، تغییر می‌دهد، می‌افزاید.»

محققان ۱۸۰ بیمار مراقبت‌های اولیه مبتلا به درد یا اضطراب شدید را پیگیری کردند.

پس از قرار ملاقات‌های پزشکی، شرکت‌کنندگان پنج دقیقه دعای شفاعت مسیح به صورت حضوری از یک پزشک آموزش‌دیده دریافت کردند یا پنج دقیقه به موسیقی ملایم گوش دادند.

گروه دعا بلافاصله پس از جلسه و در پیگیری دو هفته‌ای خود، کاهش درد قابل توجهی را گزارش کردند. آنها همچنین بلافاصله پس از جلسه، کاهش اضطراب بیشتری را نشان دادند و این مزیت تا شش هفته بعد نیز قابل توجه بود.

محققان هیچ عارضه جانبی گزارش نکردند و تقریباً همه شرکت‌کنندگان گفتند که در ویزیت‌های پزشکی آینده پذیرای دعا خواهند بود.

نویسندگان گفتند که این یافته‌ها نشان می‌دهد که دعای کوتاه و حضوری می‌تواند یک مکمل ایمن و کم‌هزینه برای مراقبت‌های پزشکی استاندارد باشد، اگرچه برای درک بهتر اثرات آن به مطالعات بیشتری نیاز است.

کد مطلب 6863637

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