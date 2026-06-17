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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۱

سرپرست جدید هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی استان هرمزگان معرفی شد

سرپرست جدید هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی استان هرمزگان معرفی شد

بندرعباس- با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان سرپرست جدید هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی هرمزگان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی جلسه‌ای رسمی با حضور مهدی فولادی، مدیرکل ورزش و جوانان استان، سعید مظفری سرپرست معاونت ورزشی،امین رئیسی سرپرست معاونت توسعه منابع و پشتیبانی، حکم سرپرستی هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی استان به علیرضا کناری‌زاده ابلاغ شد.

فولادی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در حوزه ورزش‌های موتوری، بر برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه زیرساخت‌ها، شناسایی استعدادهای برتر و حمایت هدفمند از ورزشکاران تأکید کرد.

وی همچنین از تلاش‌های رئیس هیئت سابق تقدیر نموده و برای سرپرست جدید در انجام مأموریت‌های محوله، آرزوی توفیق کرد.

علیرضا کناری‌زاده نیز در این نشست، ضمن قدردانی از اعتماد مسئولین، آمادگی خود را برای ارتقای سطح کمی و کیفی این رشته، برگزاری رویدادهای استانی و ملی، و تعامل با نهادهای مرتبط اعلام کرد.

کد مطلب 6863657

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