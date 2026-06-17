سرپرست جدید هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی استان هرمزگان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی جلسه‌ای رسمی با حضور مهدی فولادی، مدیرکل ورزش و جوانان استان، سعید مظفری سرپرست معاونت ورزشی،امین رئیسی سرپرست معاونت توسعه منابع و پشتیبانی، حکم سرپرستی هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی استان به علیرضا کناری‌زاده ابلاغ شد.

فولادی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در حوزه ورزش‌های موتوری، بر برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه زیرساخت‌ها، شناسایی استعدادهای برتر و حمایت هدفمند از ورزشکاران تأکید کرد.

وی همچنین از تلاش‌های رئیس هیئت سابق تقدیر نموده و برای سرپرست جدید در انجام مأموریت‌های محوله، آرزوی توفیق کرد.

علیرضا کناری‌زاده نیز در این نشست، ضمن قدردانی از اعتماد مسئولین، آمادگی خود را برای ارتقای سطح کمی و کیفی این رشته، برگزاری رویدادهای استانی و ملی، و تعامل با نهادهای مرتبط اعلام کرد.