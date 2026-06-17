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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰

ترامپ: عادلانه نیست ایران موشک بالستیک نداشته باشد

ترامپ: عادلانه نیست ایران موشک بالستیک نداشته باشد

رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد که توافق میان واشنگتن و تهران ظرف ۴۸ ساعت آینده به امضا خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که توافق با ایران ظرف ۴۸ ساعت آینده امضا می‌شود.

وی افزود: نیروهای ارتش این کشور «برای مدتی» در منطقه خلیج فارس باقی خواهند ماند.

ترامپ در اظهاراتی به دفاع از برنامه موشکی ایران پرداخت و گفت: وقتی کشورهای دیگر موشک‌های بالستیک دارند، عادلانه نیست که ایران هیچ موشک بالستیکی نداشته باشد.

اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های آمریکایی پیش‌تر از نهایی شدن پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای ۱۴ بندی با ایران خبر داده و اعلام کرده بودند که این سند طی روزهای آینده در سوئیس به امضا خواهد رسید.

بر اساس گزارش‌ها، این تفاهم‌نامه شامل توقف درگیری‌ها در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان و تعیین چارچوبی برای مذاکرات نهایی میان دو کشور است.

کد مطلب 6863693

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