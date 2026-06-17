به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به دنبال جبران شکست کشورش در تقابل نظامی با تهران و دستاوردسازی است، بدون اشاره به باز بودن تنگه هرمز پیش از تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران و تبعات ایجاد ناآرامی در آن، ادعا کرد: توافق با ایران به درگیری فعلی پایان می‌دهد، بازگشایی تنگه هرمز را تضمین می‌کند و مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌شود! اگر ما با ایران توافق نمی‌کردیم، تنگه هرمز بازگشایی نمی‌شد. ۲ روز گذشته بسیار دشوار بوده است. کشتیرانی از طریق تنگه هرمز به طور قابل توجهی افزایش یافته است و جریان عادی منابع انرژی در روزهای آینده ازسر گرفته خواهد شد.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه عادت خودشیفتگی اش، ادعا کرد: ما با ایران به توافقی رسیدیم که به هر آنچه می‌خواستیم و حتی بیشتر از آن دست یافتیم! قیمت نفت پس از توافق با ایران به سطوح بی‌ سابقه‌ای سقوط کرد. توافق با ایران خوب است و این موضوع را در متن یادداشت تفاهم خواهید دید. توافق حاصل شده با ایران به زودی امضا خواهد شد. امیدواریم که توافق صلح با ایران آغاز یک توافق گسترده تر باشد که شامل خاورمیانه (غرب آسیا) نیز بشود.

دونالد ترامپ سپس با طرح ادعایی مضحک در خصوص جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد: معتقدم حکومت در ایران تغییر کرده است! به ایرانی‌ها اطلاع دادیم که اگر به توافق نرسیم، بمباران آنها را برای یک شب دیگر ازسر خواهیم گرفت!

ترامپ که نمی خواهد از ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران حرفی بزند، ادعا کرد: ایران موافقت کرد که سلاح هسته‌ای نداشته باشد و این را در توافق خواهید دید. بحث‌های فنی در مورد ذخایر هسته‌ای بلافاصله آغاز خواهد شد.

این مقام آمریکایی که بمباران هسته ای ژاپن در کارنامه سیاه کشورش ثبت شده است، گفت: بیشترین تعداد بمب هسته‌ای را در جهان داریم و امیدواریم از آنها استفاده نکنیم.

وی گفت: رهبران جدید ایران باهوش‌تر هستند. من در اجلاس گروه- ۷ جزئیات توافق ایران را با سران کشورهای حاضر در میان گذاشتم و آنها از اینکه ما به توافق رسیدیم، بسیار خوشحال هستند. من با نتانیاهو در مورد لبنان اختلاف نظر داشتم و به او گفتم که با خویشتنداری عمل کند. من این توافق را انجام دادم، زیرا نمی‌خواستم شاهد یک فاجعه اقتصادی (در آمریکا و در جهان) باشم. اگر من مداخله نمی‌کردم، ایران خاورمیانه (غرب آسیا) و اسرائیل را نابود می‌کرد. ما با کشورهای (حوزه) خلیج فارس برای پرداختن به مسائل غیرهسته‌ای مانند موشک‌های بالستیک همکاری خواهیم کرد.

دونالد ترامپ بدون محکوم کردن نقض مکرر آتش بس در لبنان از سوی اشغالگران صهیونیست، تنها به این واکنش لفظی علیه صهیونیست ها بسنده کرد: اسرائیل می‌تواند در مورد حزب‌الله عملکرد بهتری داشته باشد.

رئیس جمهور آمریکا با افشای دوباره سرسپردگی مقامات واشنگتن به صهیونیسم جهانی اذعان کرد: ما یک نسخه از یادداشت تفاهم را برای (رژیم) اسرائیل ارسال کرده‌ایم.

ترامپ با تکرار موضع خود درباره مقاومت فلسطین که در مبارزه علیه اشغالگران سرزمین مادری شان هستند، ادعا کرد: ما به دنبال خلع سلاح حماس هستیم!

ادامه دارد ...