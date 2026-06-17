https://mehrnews.com/x3cmJT ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۰ کد مطلب 6863767 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۰ عزاداری مردم کیش برای سیدالشهدا(ع) در میدان حمایت از نظام اسلامی کیش- اهالی جزیره کیش در شب سوم محرم، ضمن حضور در میدان دفاع از انقلاب اسلامی، به یاد سه ساله سیدالشهدا علیه السلام حضرت رقیه(س)عزاداری کردند. کد مطلب 6863767 کپی شد مطالب مرتبط پشتیبانی فرودگاه کیش از پروازهای برگشتی فرودگاه دبی انجام ۸۴ پرواز از فرودگاه بین المللی کیش در اولین جمعه بهمن ماه دستگیری سه نفر از عوامل شهادت پلیس حافظ امنیت در کیش برچسبها امام حسین(ع) جزیره کیش حضرت رقیه انقلاب اسلامی کیش حسینیه ایران
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