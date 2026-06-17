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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۰

عزاداری مردم کیش برای سیدالشهدا(ع) در میدان حمایت از نظام اسلامی

عزاداری مردم کیش برای سیدالشهدا(ع) در میدان حمایت از نظام اسلامی

کیش- اهالی جزیره کیش در شب سوم محرم، ضمن حضور در میدان دفاع از انقلاب اسلامی، به یاد سه ساله سیدالشهدا علیه السلام حضرت رقیه(س)عزاداری کردند.

کد مطلب 6863767

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