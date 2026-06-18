به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق رضایی صبح پنجشنبه در بازدید از بیمارستان فوق تخصصی تنکابن با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه، اظهار داشت: بیمارستان امام خمینی(ره) تنکابن حاصل سال‌ها برنامه‌ریزی، پیگیری و سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت است و بهره‌برداری از آن می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای دسترسی عادلانه مردم غرب استان به خدمات درمانی ایفا کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تشریح فرایند تکمیل و تجهیز این مجموعه، افزود: طی ماه‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای برای تکمیل زیرساخت‌های فنی، تأسیسات تخصصی، سامانه‌های پشتیبان، تجهیز بخش‌های بستری، اتاق‌های عمل، اورژانس، بخش‌های تشخیصی و استقرار تجهیزات پزشکی مورد نیاز انجام شده است تا این مرکز با رعایت استانداردهای لازم آماده ارائه خدمات به شهروندان شود.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این مجموعه، صرفاً افتتاح یک ساختمان درمانی نیست، بلکه ایجاد ظرفیتی جدید برای پاسخگویی به نیازهای سلامت مردم منطقه، کاهش مراجعات بین‌شهری و افزایش کیفیت خدمات درمانی در غرب مازندران است.

رضایی در ادامه با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های درمانی یکی از الزامات نظام سلامت است، گفت: ساخت بیمارستان، توسعه تجهیزات پزشکی و افزایش ظرفیت‌های درمانی باید در کنار رویکردهای پیشگیرانه دنبال شود؛ چرا که موفقیت نظام سلامت تنها با افزایش تخت‌های بیمارستانی سنجیده نمی‌شود.

وی با اشاره به روند رو به رشد بیماری‌های غیرواگیر و برخی چالش‌های جمعیتی در منطقه، اظهار داشت: آینده نظام سلامت در گرو کاهش عوامل خطر، پیشگیری از بیماری‌ها، ارتقای سواد سلامت و گسترش برنامه‌های مراقبتی است.

وی ادامه داد: هرچه بتوانیم از بروز بیماری جلوگیری کنیم، نیاز به درمان‌های پرهزینه و بستری‌های طولانی کاهش خواهد یافت و بررسی شاخص‌های سلامت نشان می‌دهد که برای مدیریت مؤثر این چالش‌ها، نیازمند همکاری فرابخشی و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تأکید بر نقش عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، تصریح کرد: سلامت تنها در مراکز درمانی تأمین نمی‌شود. بخش مهمی از وضعیت سلامت جامعه تحت تأثیر آموزش، شرایط اقتصادی، محیط زندگی، تغذیه، فعالیت بدنی، فرهنگ عمومی و سبک زندگی افراد قرار دارد و به همین دلیل، ارتقای سلامت نیازمند مشارکت همه بخش‌های جامعه است.

ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمانی

در ادامه این بازدید، سید شمس‌الدین حسینی، نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای تکمیل پروژه، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های پیرامونی بیمارستان و تسهیل دسترسی مردم به این مرکز درمانی تأکید کرد.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های مرتبط با بهبود راه‌های دسترسی به بیمارستان، گفت: همزمان با تکمیل این مجموعه، اقدامات لازم برای ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی نیز در حال انجام است تا شهروندان بتوانند با سهولت بیشتری از خدمات آن بهره‌مند شوند.

نماینده مردم غرب مازندران در مجلس همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه خدمات مکمل درمانی، گردشگری سلامت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه در حوزه سلامت تأکید کرد.

گفتنی است، در پایان این بازدید، آخرین وضعیت آماده‌سازی و تجهیز بیمارستان امام خمینی(ره) تنکابن مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در روند بهره‌برداری از این پروژه راهبردی تأکید شد.