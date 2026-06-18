مسیر توسعه و استعدادپروری در بدمینتون آبادان هموار شد

فروغ محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیئت بدمینتون آبادان در راستای توسعه این رشته ورزشی و ایجاد بستر مناسب برای شناسایی استعدادهای جدید، برای نخستین بار مسابقات رنکینگ نوجوانان بانوان و همچنین مسابقات رنکینگ نونهالان را برگزار کرد.
وی افزود: این رقابتها با هدف افزایش تجربه مسابقاتی ورزشکاران و آمادهسازی آنان برای حضور در میادین استانی و کشوری برگزار شد.
رئیس هیئت بدمینتون آبادان ادامه داد: در بخش توسعه همکاریهای بین سازمانی، رایزنیهای مؤثری با فرودگاه آبادان انجام شد تا زمینه تشکیل تیم مشترک هیئت بدمینتون و فرودگاه آبادان در سالن ورزشی این مجموعه فراهم شود.
محمدی با اشاره به برنامههای انجام شده در بخش بانوان گفت: در سال جاری تیمهای «الف» و «ب» بانوان هیئت بدمینتون آبادان تشکیل شدند تا ورزشکاران در ردههای مختلف بتوانند در قالب برنامههای منظم آموزشی و رقابتی فعالیت کنند.
وی با بیان اینکه بانوان آبادانی در سال های اخیر موفقیتهای ارزشمندی کسب کردند، توضیح داد: برای نخستین بار دو نفر از ورزشکاران بانوی هیئت بدمینتون آبادان موفق شدند در مسابقات رنکینگ زیر ۱۷ سال استان خوزستان مقام دوم انفرادی و مقام سوم دو نفره را کسب کنند. این موفقیت حاصل تلاش ورزشکاران، مربیان و برنامهریزی مستمر هیأت در بخش بانوان است.
رئیس هیئت بدمینتون آبادان عنوان کرد: یکی از اتفاقات مهم سال ۱۴۰۳، تشکیل مجدد تیم بدمینتون آقایان شهرستان آبادان پس از ۶ سال وقفه بود.
محمدی با اشاره به برگزاری رقابتهای مختلف در طول سال بیان کرد: دومین دوره مسابقات رنکینگ نوجوانان در سال ۱۴۰۳ برگزار شد و علاوه بر آن مسابقات جام رمضان نیز با حضور ورزشکاران این رشته برگزار شد که با استقبال خوبی همراه بود.
وی افزود: مسابقات سه جانبهای میان تیمهای هیئت بدمینتون آبادان، نفت و گاز اروندان و نفت اهواز برگزار شد که نقش مهمی در افزایش سطح آمادگی ورزشکاران، تبادل تجربیات فنی و ایجاد فضای رقابتی مناسب میان تیمها داشت.
رئیس هیئت بدمینتون آبادان به اقدامات آموزشی هیئت اشاره کرد و گفت: در سال جاری تعداد ۶ مربی جدید به مجموعه مربیان هیئت بدمینتون آبادان اضافه شدند که این موضوع ظرفیت آموزشی این رشته را در شهرستان افزایش داده است. همچنین دوره داوری درجه سه بانوان برگزار شد تا زمینه تربیت داوران جدید و توسعه بخش داوری فراهم شود.
محمدی برگزاری مسابقات دوبل آزاد مادر و دختر را از دیگر برنامههای شاخص هیئت عنوان کرد و افزود: این مسابقات با هدف ترویج ورزش خانوادگی، افزایش مشارکت بانوان و ایجاد نشاط اجتماعی برگزار شد و مورد استقبال خانوادهها قرار گرفت.
وی با اشاره به تشکیل تیم بدمینتون آقایان پالایشگاه آبادان اظهار کرد: اقدامات اولیه و فرآیند تشکیل این تیم انجام شده و هماهنگیهای لازم با مسئولان مربوطه صورت گرفته است. پس از تکمیل مراحل اداری و نهایی شدن فرآیند ثبتنام اعضا، فعالیت رسمی تیم آغاز خواهد شد.
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