فلاح: توجه ویژه به جامعه پزشکی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فلاح صبح پنجشنبه در جلسه شورای عالی نظام پزشکی کشور اظهار کرد: علت موفقیت کشورهای پیشتاز در حوزه بهداشت و درمان، تجمیع و مدیریت درمان در نظام بیمه است.

وی با اشاره به جایگاه تعیین‌کننده بیمه در ارائه خدمات مطلوب، افزود: در صورت عدم پوشش مناسب بیمه‌ای، نمی‌توان انتظار داشت که پیشگیری مقدم بر درمان قرار گیرد؛ چراکه بسیاری از اقدامات پیشگیرانه نیازمند حمایت مالی بیمه‌هاست.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاهد روند کاهشی تعداد بهورزان در سطح استان هستیم، تصریح کرد: در برخی مناطق، یک بهورز مسئولیت پوشش سه خانه بهداشت را بر عهده دارد که این موضوع فشار کاری مضاعفی را بر نیروهای بهداشتی وارد می‌کند.

فلاح به چالش‌ های تبعیضی در حوزه کارانه و دستمزدها اشاره کرد و گفت: متأسفانه در استان هیچ تفاوتی بین حقوق و دستمزد کارمند اداری و پرستار وجود ندارد، در حالی که پرستاران با سختی‌های فراوانی مواجه هستند و این موضوع با عدالت پرداخت حقوق در تضاد است.

وی با تأکید بر اینکه برای جلوگیری از مهاجرت پرستاران به سایر مناطق، نیازمند توجه ویژه به این قشر هستیم، افزود: هم‌اکنون برخی بیمارستان‌های استان با معضل کمبود پرستار مواجه هستند که این مسئله کیفیت خدمات‌رسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: برای دستیابی به خدمات‌دهی مطلوب در حوزه سلامت، نیازمند توجه، حفظ و افزایش انگیزه در نیروی انسانی هستیم و بدون ارتقای معیشت و رفع تبعیض‌ها، نمی‌توان انتظار ارائه خدمات باکیفیت را داشت.